L’estate si infiamma con Riccione Summer Music e Versus Festival: undici serate, due anime, una città che vibra di musica

Riccione si conferma ancora una volta uno dei palcoscenici musicali più vivaci dell’estate italiana. Con l’arrivo di agosto, la città inaugura due rassegne di grande richiamo che parlano linguaggi diversi, ma condividono la stessa energia: Riccione Summer Music, che porterà sul palco vista mare di piazzale Roma alcune delle voci più amate del pop italiano, e la prima edizione di Versus Festival, il nuovo progetto dedicato alla musica urban e contemporanea, inizialmente previsto al Parco degli Olivetani e ora ospitato dallo Space Riccione.

Due proposte artistiche pensate per pubblici differenti ma accomunate da un’idea precisa: fare di Riccione una città musicale aperta, accessibile, trasversale, dove ogni generazione può trovare il suo sound. Dai successi radiofonici che hanno segnato intere epoche, alle sonorità più attuali e digitali, la colonna sonora dell’estate riccionese si fa ricca, multiforme e coinvolgente. Due proposte complementari alle rassegne Albe in controluce e Riccione Summer Jazz che già stanno riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.

A partire dal 5 agosto e fino al 21 agosto, tra il palco sul mare e quello del club, Riccione offre undici serate di grande musica dal vivo: tutte gratuite in piazzale Roma con Nek, Francesco Renga, Gemelli Diversi, Giuliano Palma, Alex Britti e un artista il 21 agosto che sarà annunciato venerdì; e a pagamento allo Space Riccione con il Versus Festival, che porterà sul palco Irama, Anna e Guè, Luchè con Silent Bob & Sick Budd, il party Teenage Dream e Lazza.

Due modi diversi di vivere il concerto, entrambi profondamente dentro l’anima contemporanea della città.

“Riccione si conferma sempre più come capitale della musica e della cultura, un luogo dove la tradizione si sposa con l’innovazione – sottolinea la sindaca di Riccione Daniela Angelini -. Abbiamo messo in campo quattro rassegne musicali, dai concerti all’alba al jazz, dal pop dall’urban, per offrire ai cittadini e ai turisti esperienze uniche, inclusive e di qualità. La musica è un linguaggio universale che unisce generazioni e promuove la nostra città come meta dinamica e accogliente”.

“La programmazione musicale estiva rappresenta un asset strategico per la promozione turistica della città, capace di attivare diversi livelli di engagement tra target generazionali e culturali distinti – aggiunge l’assessore al Turismo Mattia Guidi -. L’articolazione dell’offerta in eventi gratuiti e per un pubblico trasversale e una rassegna dedicata a un target più giovane in un contesto idoneo a questa tipologia di eventi consente non solo di ampliare il bacino d’utenza, ma anche di modulare la proposta in base alle diverse modalità di fruizione. Tutti gli eventi del Riccione Music City sono veri e propri concerti completi, inseriti nei tour degli artisti e supportati dalla promozione sui loro canali e verso le loro community. Riccione consolida il suo posizionamento come destinazione a forte identità contemporanea, capace di integrare intrattenimento e qualità in una logica di valore aggiunto per il territorio”.

Piazzale Roma – Riccione Summer Music: il grande pop italiano in riva al mare di Riccione

Sei concerti gratuiti animeranno il palco di piazzale Roma affacciato sull’Adriatico, con alcuni grandi protagonisti del panorama musicale italiano.

A dare l’avvio al ricco programma live sarà il 5 agosto Nek con Nek Hits, il viaggio in musica che ripercorre i più grandi successi dell’artista: il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni.

Il 7 agosto piazzale Roma ospiterà una tappa del live Angelo-venti, il tour con cui Francesco Renga celebra insieme al pubblico i 20 anni della sua Angelo, l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo. Il concerto sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi brani più celebri.

L’11 agosto arriveranno i Gemelli Diversi in un live ad alto tasso di coinvolgimento e ritmo. La storica band italiana porterà sul palco i suoi pezzi più amati e nuove sonorità, per una serata all’insegna dell’energia e delle emozioni.

Giuliano Palma sarà protagonista di un imperdibile concerto il 14 agosto, pronto a far scatenare il pubblico con il suo inconfondibile sound. Una grande festa di Ferragosto all’insegna del ritmo, tra sonorità ska, rocksteady e i successi che hanno segnato la sua carriera da cantare insieme.

Altro grande artista in arrivo a Riccione per l’estate 2025 sarà Alex Britti, uno dei musicisti e cantautori più amati della scena musicale italiana e internazionale. Il concerto di Britti, in programma il 20 agosto, sarà un’occasione speciale per celebrare il suo iconico album It.Pop che ha consacrato la sua ultraventennale carriera; uno spettacolo all’insegna della musica e delle emozioni scandite dal ritmo della sua inseparabile chitarra.

Ma la musica a Riccione continuerà a far battere il cuore! Piazzale Roma non si ferma e l’estate in musica promette ancora emozioni travolgenti. All’orizzonte c’è l’ultimo grande concerto gratuito, in programma il 21 agosto, con un artista speciale che sarà svelato l’1 agosto.

Un finale carico di energia e adrenalina per salutare in grande stile la stagione dei concerti live in riva al mare di Riccione.

I concerti di piazzale Roma avranno inizio alle ore 21.

Versus Festival: l’anima urban di Riccione

Il Versus Festival, ospitato allo Space Riccione, propone una line-up urban con i protagonisti della scena contemporanea che porteranno il meglio del rap, dell’urban e del pop crossover, in una cornice green trasformata in arena. Una proposta che svela l’anima urban di Riccione in cinque straordinari eventi live.

Il programma parte l’1 agosto con il concerto di Irama, che porta sul palco il suo Live 2025. Cantautore tra i più amati della scena pop italiana, ha conquistato il pubblico con brani intensi e melodici.

Il 2 agosto sarà la volta di Anna e Guè, che a Riccione arrivano rispettivamente con Anna Vera Baddie Summer Tour 2025 e La Vibe Summer Tour 2025. Anna, giovane rapper rivelazione, è nota per i suoi beat travolgenti e uno stile deciso. Guè, icona del rap italiano, unisce eleganza e street credibility nei suoi testi.

L’8 agosto sul palco del Versus Festival saliranno Luchè, Silent Bob e Sick Budd. Luchè, ex Co’Sang, è conosciuto per le sue sonorità dark e i suoi testi introspettivi. Silent Bob, rapper dalla penna cruda e autentica, è una delle voci emergenti più interessanti. Sick Budd è un nome in crescita nella scena urban, apprezzato per il suo stile originale.

Il 9 agosto il pubblico sarà trasportato in un party collettivo e liberatorio, il Teenage Dream, che accenderà i ricordi e farà cantare intere generazioni sulle hit indimenticabili degli anni 2000 e Disney Channel.

A chiudere la rassegna urban di Riccione, il 13 agosto, ci sarà Lazza con il suo Locura Summer Tour. Pianista e rapper, ha rivoluzionato la scena urban con un mix potente di tecnica e melodia.

Tutti i concerti sono a ingresso a pagamento. Per informazioni: versusfestival.it

IL CALENDARIO EVENTI

Venerdì 1 agosto

IRAMA

Versus Festival – Space Riccione – Ore 22:00 – Ingresso a pagamento

Con il suo Live 2025, Irama inaugura il Versus Festival con un concerto intenso e carico di energia. Uno degli artisti pop più amati d’Italia porta a Riccione i suoi brani di successo, tra melodia e modernità.

Sabato 2 agosto

ANNA + GUÈ

Versus Festival – Space Riccione – Ore 22:00 – Ingresso a pagamento

Due voci di riferimento della scena urban: Anna con il suo “Vera Baddie Summer Tour” e Guè con “La Vibe”. Una serata a tutto ritmo tra trap, stile e presenza scenica.

Lunedì 5 agosto

NEK

Riccione Summer Music – Piazzale Roma – Ore 21:00 – Ingresso gratuito

Con Nek Hits, l’artista emiliano ripercorre i grandi successi di una carriera trentennale. Un viaggio musicale tra i brani che hanno segnato intere generazioni.

Mercoledì 7 agosto

FRANCESCO RENGA

Riccione Summer Music – Piazzale Roma – Ore 21:00 – Ingresso gratuito

Tappa del tour celebrativo “Angelo – Venti”, per rivivere le emozioni del brano vincitore di Sanremo 2005 e tanti altri classici della sua discografia.

Giovedì 8 agosto

LUCHÈ + SILENT BOB & SICK BUDD

Versus Festival – Space Riccione – Ore 22:00 – Ingresso a pagamento

Una serata di contenuti forti e sonorità intense: Luchè, maestro dell’urban introspettivo, incontra due dei nomi più freschi della scena italiana.

Venerdì 9 agosto

TEENAGE DREAM

Versus Festival – Space Riccione – Ore 22:00 – Ingresso a pagamento

Il party generazionale per eccellenza. Uno show collettivo sulle hit dei 2000 e l’universo Disney Channel: un’esplosione di nostalgia, cori e glitter.

Domenica 11 agosto

GEMELLI DIVERSI

Riccione Summer Music – Piazzale Roma – Ore 21:00 – Ingresso gratuito

Un concerto pieno di energia tra classici come “Mary” e nuove produzioni, per cantare e ballare con una delle band simbolo degli anni 2000.

Martedì 13 agosto

LAZZA

Versus Festival – Space Riccione – Ore 22:00 – Ingresso a pagamento

Con il suo “Locura Summer Tour”, Lazza infiamma lo Space con uno show che fonde tecnica, piano e punchline. Un appuntamento imperdibile per i fan del rap italiano.

Mercoledì 14 agosto

GIULIANO PALMA

Riccione Summer Music – Piazzale Roma – Ore 21:00 – Ingresso gratuito

Il sound ska e rocksteady di Palma anima la vigilia di Ferragosto con uno show trascinante e festoso, tra reinterpretazioni iconiche e hit da cantare insieme.

Martedì 20 agosto

ALEX BRITTI

Riccione Summer Music – Piazzale Roma – Ore 21:00 – Ingresso gratuito

Il cantautore e chitarrista romano torna con un concerto dedicato all’album “It.Pop”, tra virtuosismi blues e canzoni diventate colonna sonora degli anni Duemila.

Mercoledì 21 agosto

OSPITE DA ANNUNCIARE

Riccione Summer Music – Piazzale Roma – Ore 21:00 – Ingresso gratuito

Un ospite ancora da sveltare chiuderà l’estate musicale in riva al mare. Il nome dell’artista sarà annunciato il 1° agosto.