Lettera aperta del Sindaco di Cervia Mattia Missiroli al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini

“Egregio Ministro Salvini,

nei prossimi giorni sarà nella nostra Romagna e contiamo che, tra i diversi impegni, possa dedicare attenzione a una questione concreta, quotidiana, che riguarda migliaia di cittadini, lavoratori e turisti: i tempi di attesa ai passaggi a livello, e in particolare in quello di via Martiri Fantini a Cervia, uno dei punti cruciali della viabilità.

Come Amministrazione comunale, da oltre un anno segnaliamo a RFI – e per conoscenza al Prefetto di Ravenna – i gravi disagi provocati dalla chiusura prolungata delle sbarre, che dopo gli interventi tecnici del 2023 si è aggravata. Il passaggio a livello rimane chiuso anche per oltre dieci minuti prima e dopo il transito dei treni, generando lunghe code, ingorghi e disagi costanti, soprattutto nelle ore di punta, nei fine settimana e nei mesi estivi in cui Cervia conta oltre 300.000 presenze.

Sappiamo bene che la sicurezza viene prima di tutto, ma è altrettanto necessario che la viabilità della città non venga penalizzata.

Il nostro Comune, a seguito di questi lavori, viene costantemente messo a dura prova dal traffico congestionato e disagi continui, che si ripercuotono pesantemente sulla mobilità della città.

Finora le risposte da parte di RFI alle nostre istanze non hanno lasciato un minimo di apertura alla soluzione del problema, affermando che esistono standard nazionali di sicurezza non superabili, e sono state prive di soluzioni concrete per venire incontro alle esigenze della nostra località.



Siamo quindi in piena sintonia con il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che ha sollevato le stesse criticità, ricevendo i nostri stessi riscontri da RFI.

Per questo ci rivolgiamo a Lei in qualità di Ministro dei Trasporti per valutare la possibilità di risolvere il problema, trovando una soluzione che garantisca un equilibrio tra sicurezza ferroviaria e mobilità e vivibilità urbana.

La necessità di affrontare questo disagio è emersa con forza anche in Consiglio Comunale, dove tutte le forze politiche – di maggioranza e opposizione – hanno condiviso l’urgenza di trovare una soluzione e hanno manifestato disponibilità a lavorare insieme alla redazione di un documento unitario e condiviso. Un segnale importante di responsabilità e coesione istituzionale, che sottolinea quanto il tema sia sentito trasversalmente, al di là degli schieramenti politici.

Le domandiamo, perciò, un intervento concreto e risolutivo per trovare un modo di ridurre i tempi di chiusura dei passaggi a livello, compatibilmente con la sicurezza, per garantire una mobilità più fluida e sostenibile.

I cittadini e i turisti non chiedono l’impossibile, ma solo di poter attraversare la città senza rimanere bloccati per venti minuti davanti a una sbarra, perché la sicurezza è indispensabile, ma lo è anche la dignità della vita quotidiana delle persone. “

Mattia Missiroli

Sindaco di Cervia