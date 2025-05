L’eurodeputato Stefano Cavedagna (FDI-ECR) eletto vicepresidente della Commissione Speciale contro le ingerenze in Parlamento Europeo

“Sono molte le nuove sfide che il presente ci impone soprattutto in un mondo digitale che è in costante evoluzione. Questa commissione non nasce solo per le ingerenze estere ma anche per monitorare gli attori interni. Proprio per questo chiederemo una approfondita indagine anche sul Green Gate. Se la precedente Commissione ha influenzato la democrazia e le decisioni del parlamento, questa è la commissione dove scavare sul fatto” .- dichiara Cavedagna-. È necessario approcciarci alle nuove tecnologie, come quella dell’intelligenza artificiale, con lungimiranza e senso di responsabilità. Questa commissione non venga utilizzata, come vorrebbero quelli di sinistra, per attaccare Elon Musk. Nel ruolo di vicepresidente mi impegnerò perché vengano garantite imparzialità e chiarezza. Ringrazio per questa nomina il gruppo ECR – FDI che non presterà il fianco al rischio di censura e combatterà allo stesso tempo e con determinazione la manipolazione informativa”.