Libera. La Repubblica di San Marino riceve l’Ambasciatrice S.E. Abeer Odeh: Si aprono ufficialmente le relazioni diplomatiche con lo Stato della Palestina

Una giornata storica per la Palestina questo 14 gennaio. I negoziati di Doha stanno per produrre il risultato da tutti noi auspicato: l’immediato cessate il fuoco a Gaza.

Una giornata storica anche per la Repubblica di San Marino che proprio oggi ha ricevuto l’Ambasciatrice S.E. Abeer Odeh aprendo ufficialmente le relazioni diplomatiche con lo Stato della Palestina. Un passo fondamentale sulla strada del riconoscimento che viene visto come un messaggio che San Marino rivolge alla comunità internazionale affinché la soluzione dei due popoli e due Stati possa essere finalmente perseguita.

Dopo 464 giorni di feroce guerra, migliaia sono le vittime, decine di migliaia i bambini morti, mutilati, affamati, lasciati morire senza cure. È inammissibile che la comunità internazionale non si indigni e si faccia carico di questa incredibile crisi umanitaria. La Repubblica di San Marino intende lanciare un messaggio chiaro affinché non solo la violenza finisca subito ma che venga definito un piano che rispetti il diritto del popolo palestinese ad avere una propria terra, unico baluardo affinché ogni conflitto termini per sempre e si possa costruire un vero percorso di pace. LIBERA si è fatta promotrice affinché San Marino potesse intraprendere celermente questo percorso, ed è felice che oggi possa avvenire. Per questo come LIBERA ringraziamo il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, per la sensibilità dimostrata e per il risultato raggiunto e salutiamo l’Ambasciatrice Odeh augurandoci che assieme a lei sia possibile estendere questo messaggio di pace al resto del mondo.

Libera