LIBERA SAN MARINO. Rilancio della figura del cantoniere per un approccio concreto al territorio

Libera esprime il proprio apprezzamento per il rilancio della figura del cantoniere portato avanti dal Segretario di Stato al territorio Matteo Ciacci, simbolo di un impegno diretto e concreto sul territorio. Una figura che incarna l’attenzione al decoro urbano e la cura per le piccole opere, rappresentando un approccio pragmatico e vicino ai cittadini.

Accogliamo con favore una visione che mette al centro l’ascolto e il coinvolgimento delle persone, in cui i progetti si costruiscono partendo dai bisogni del territorio e vengono successivamente calibrati in base alle esigenze politiche della nuova maggioranza, con l’obiettivo di garantire realizzazioni fattibili e utili.

Importante, in questa direzione, è l’attivazione della pagina delle segnalazioni, raggiungibile nel portale gov.sm con l’apposito link “Segnalazioni Territorio” dove i cittadini possono comunicare problematiche come buche, dissesti stradali, sfalci o tombini, facilitando un dialogo diretto e tempestivo con le istituzioni.

In questa impostazione pratica e trasparente, in cui c’è una sinergia fra pubblico e privato con l’Aaslp che si occupa della manutenzione e della supervisione dei progetti in qualità di stazione appaltante, sottolineiamo l’importanza di alcune iniziative specifiche già individuate e finanziate nella recente Legge di Bilancio, tra cui Palazzo Begni e Baldaserrona, rivedendo i progetti sulla base delle indicazioni della nuova Commissione Politiche Territoriali, e il Polo della Sicurezza all’ex Forcellini.

Questi progetti rappresentano una testimonianza concreta di un metodo operativo che privilegia la chiarezza e la trasparenza nei processi decisionali e di finanziamento, con una visione chiara sugli obiettivi.

Riteniamo che tale approccio, basato su pragmatismo e coinvolgimento, sia fondamentale per rispondere alle necessità del territorio e costruire un dialogo positivo tra cittadini, istituzioni e amministrazioni. Libera continuerà a sostenere e monitorare con attenzione l’attuazione di queste iniziative, convinta che solo un lavoro condiviso e concreto possa garantire risultati duraturi per il Paese.

Libera – San Marino