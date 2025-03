LIBERA SAN MARINO. Sanità, continuano i problemi: pediatria, medicina di base, carenza medici e troppa politica nell’Iss

Considerate le indiscrezioni giornalistiche che riguardano il servizio sanitario pubblico, in particolari quelle legate al reparto di Pediatria;

Considerata la recente assemblea dell’Ordine dei Medici che dopo ampia discussione ha messo in evidenza problematiche sollevate da tempo, come per esempio l’adeguamento dell’importo del riscatto degli anni di laurea e specializzazione equiparabile a quello italiano e l’equiparamento delle norme che regolano l’attività dei medici in pensione a quella in vigore per i medici italiano che vengono a lavorare a San Marino;

Considerati i cambiamenti recenti nella medicina di base, con il superamento della Centrale Operativa Territoriale;

Considerate le continue segnalazioni di criticità riscontrate dai nostri concittadini rispetto ai servizi erogati dall’ISS, sia per quanto riguarda la medicina di base, che le liste di attesa, che i servizi specialistici;

Considerata la necessità di valutare al meglio, anche vista la normativa in vigore, le performance cliniche e comportamentali e il raggiungimento degli obiettivi da parte del personale in servizio all’ISS;

Si interpella il Congresso di Stato per conoscere:

-se corrisponde al vero che il Primario del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Stato abbia presentato una lettera di dimissioni “in bianco”;

-se sì quali siano state le motivazioni;

-se corrisponde al vero che al centro della discussione vi sia stata la proposta, arrivata direttamente dalla Segreteria di Stato, o comunque dalla politica, di avviare una convenzione con due medici sammarinesi, senza particolare informativa e confronto con il Primario del Reparto di Pediatria, che però non sarebbero disponibili né per la turnazione, né per la reperibilitá, non risolvendo di fatto le problematiche riguardo al personale del reparto;

-se non si ritiene sia arrivato il momento di far lavorare il nostro Istituto per la Sicurezza Sociale mettendo al centro la competenza, il personale sanitario e il servizio, riducendo il peso della politica nelle scelte operative dell’Ospedale;

-rispetto alla carenza di personale, come si ritiene agire per dare risposta ai temi avanzati dall’Ordine dei Medici; si richiede piano operativo e relative tempistiche;

-rispetto alla medicina di base, quale siano state le risultanze del bando per i medici di base e se si riusciranno a coprire tutte le condotte sul territorio;

-rispetto alla medicina di base, quale sia l’avanzamento del progetto che ha portato il superamento della Centrale Operativa Territoriale e del relativo avvio della fase sperimentale in cui gli infermieri sono stati dislocati nei tre Centri per la Salute e hanno affiancato ed integrare il personale già operativo dei Centri; si richiedono tempi e modello organizzativo, specificando le varie fasi di lavoro;

-rispetto alla medicina di base e al relativo superamento della Centrale Operativa Territoriale, se vi sia stato un confronto con gli operatori sanitari rispetto alla nuova organizzazione del lavoro e alla definizione operativa dell’infermiere di famiglia, come indicato nell’ultima Commissione Sanità;

-rispetto alla valutazione del personale dell’Iss, se corrisponde al vero che sia in dirittura d’arrivo la rescissione del contratto da 60.000€ annui del dott.Calabretta, Presidente del Nucleo di Valutazione dell’ISS;

-se sí, se il dott.Calabretta verrà sostituito o si passerà ad una nuova organizzazione del Nucleo di Valutazione rispetto a quello esistente;

-rispetto alla valutazione del personale dell’Iss, se siano stati assegnati gli obiettivi di budget per l’anno in corso ai Dirigenti Medici, Direttori di Dipartimenti e Direttori UOC e se sí in quale data;

-a che punto sia il nuovo atto organizzativo in ambito sanitario, se si discosterà dalla precedente bozza e se vi sia stato un confronto con i Direttori UOC e UOSD

Gruppo Consigliare Libera