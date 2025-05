LIGOTTI, UNA CARRIERA … di Sergio Pizzolante

Ecco i rudimenti di un uomo in carriera. Della trentina d’anni trascorsi come neofascista e responsabile del MSI nella sua provincia calabrese hanno detto i giornali. Da avvocato, la prima occasione importante gliela diede Odoardo Ascari associandolo al patrocinio di alcune famiglie delle vittime di Piazza Fontana. Ascari (1922-2011), modenese, è stato difensore o patrono di parte civile in molti dei processi politici più importanti del dopoguerra, fino a quello palermitano (e perugino) in difesa di Giulio Andreotti. “Considerato il difensore storico dell’Arma dei carabinieri”, come recitava il necrologio nella sua città, fu il promotore del famigerato trasferimento del processo per la strage di Piazza Fontana alla Corte d’Assise di Catanzaro. E là, nel 1975, col giovane Ligotti, sostenne la colpevolezza degli anarchici. Carlo Arnoldi, il cui padre era morto nella strage, poi presidente dell’Associazione delle famiglie delle vittime, ha ricordato: “Io ero da quel giorno insieme a mia mamma e alle tante mamme che cominciarono a trovarsi insieme per farsi coraggio, per cercare di capire tra di noi cosa poteva essere successo, naturalmente la maggior parte delle nostre mamme erano convinte che fossero gli anarchici, anche l’avvocato che c’era stato assegnato, l’avvocato Odoardo Ascari, lui era convinto che fossero gli anarchici e che il processo nel giro di pochi anni avrebbe dato ragione, che saremmo arrivati alla verità”.

Con quella premessa Ascari rappresentò, insieme a Ligotti, la parte civile per la famiglia Calabresi nel processo contro i miei compagni e me. Durante il lungo corso di quel processo Ligotti diventò l’avvocato d’elezione di parecchi dei più sontuosi “pentiti” di mafia. Forte di questa competenza, e in particolare del patrocinio di Giovanni Brusca, nel novembre 1993, durante uno dei processi d’appello per l’omicidio Calabresi, dichiarò in aula, in mia assenza, che Mauro Rostagno era stato assassinato dalla mafia di Lotta Continua. “Anche Mauro Rostagno non è morto per lupara. Non è morto per lupara: è stato fatto tacere! Sicuramente. Ma alla vigilia di un interrogatorio per questi fatti, convocato dal Giudice… Non è morto per lupara. Questa è una storia macabra, ancora da scrivere! Ma questi erano gli uomini: loro mafiosi, perché il loro linguaggio è mafioso /…/ Io dico che la causa della morte di Rostagno – è una mia supposizione – è nei fatti di questo processo, non nella comunicazione giudiziaria: perché non è morto per lupara”. Intervenne il mio difensore, Marcello Gentili: “Signor Presidente, metto a verbale che abbandono l’aula dell’udienza: il difensore di Sofri abbandona l’udienza perché l’accusa di assassinio a una presunta mafia di Lotta Continua e quindi, indirettamente, allo stesso Adriano Sofri, l’accusa di assassinio di Mauro Rostagno eccede i limiti della difesa di Parte Civile e rende insopportabile ascoltare, criticare una discussione in questi termini…”. Presidente: “Avvocato Gentili, l’avvocato Ligotti ha fatto un’affermazione e ovviamente se ne assume la sua… se ne assume la responsabilità”.