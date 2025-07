Liliana Resinovich, perquisita ancora la casa di Sebastiano Visintin: s’indaga sul macchinario per l’affilatura dei coltelli

Nuova perquisizione questa mattina a Trieste a casa di Sebastiano Visintin nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich. Lo riporta Il Piccolo online. Secondo il quotidiano, gli accertamenti disposti dalla pm Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo, nell’appartamento di via Verrocchio si sono concentrati su tutti i macchinari, incluso un approfondimento sul loro consumo di energia elettrica, e il materiale in generale utilizzato dall’uomo per l’affilatura dei coltelli. Visintin è indagato per l’omicidio della moglie.

Caso Resinovich: la perquisizione a casa Visintin

Lo scorso 9 aprile, durante una prima perquisizione nella sua abitazione, i poliziotti avevano sequestrato un maglione di colore giallo, un paio di guanti in pile e oltre 700 arnesi tra coltelli, forbici e cesoie.

Tra gli obiettivi della Procura ci sarebbe la necessità di svolgere ulteriori verifiche sull’attività di arrotino che Visintin ha riferito di aver svolto la mattina del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa della donna, nel laboratorio di via Donadoni, ora non più nella sua disponibilità. Alla perquisizione hanno preso parte agenti della Squadra Mobile, della polizia scientifica e due consulenti della Procura.

