Linea ferroviaria Adriatica in tilt: disagi e ritardi per un imprevisto tecnico

La giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio, si è rivelata particolarmente difficile per chi viaggia in treno sulla linea Adriatica. Infatti, a causa di un guasto alla linea elettrica, la circolazione è stata sospesa in direzione Bologna tra Rimini e Santarcangelo di Romagna, a partire dalle 10.40.

Questa situazione ha comportato forti ritardi e cancellazioni per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Alcuni treni hanno subito limitazioni di percorso o addirittura cancellazioni. Tra i treni con ritardi superiori ai 60 minuti ci sono il FR 8814 da Lecce a Milano Centrale, il FR 9806 da Bari Centrale a Milano Centrale, il FR 9805 da Torino Porta Nuova a Lecce e l’IC 605 da Milano Centrale a Lecce.

Per gestire al meglio la situazione, sono stati predisposti diversi percorsi alternativi per i passeggeri coinvolti. Ad esempio, il treno IC 606 da Bari Centrale a Bologna Centrale termina la corsa a Riccione, dove i passeggeri possono proseguire con altri treni fino a Rimini, dove troveranno il proseguimento del viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Anche il treno IC 607 da Milano Porta Garibaldi a Lecce è stato interessato dalla situazione, con la cancellazione della tratta tra Bologna e Pesaro. Per ovviare a questo inconveniente, sono stati messi a disposizione dei passeggeri i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Insomma, una giornata da dimenticare per i viaggiatori sulla linea Adriatica, che hanno dovuto affrontare disagi e ritardi a causa di un imprevisto tecnico. Speriamo che la situazione si risolva al più presto per garantire viaggi più agevoli e senza intoppi lungo questa importante tratta ferroviaria.