“L’Infermiere di Famiglia e Comunità: un alleato per la tua salute” mercoledì 2 aprile a Casteldelci e Poggio Torriana

Illustrare i percorsi di cura, assistenziali e di prevenzione, erogati dall’Ausl della Romagna tramite servizi di prossimità. Ecco l’intento degli incontri aperti alla cittadinanza in programma nel pomeriggio di mercoledì 2 aprile a Casteldelci e poi a Poggio Torriana, promossi dalle amministrazioni comunali e dall’Azienda sanitaria.

In particolare nell’occasione verrà illustrata ai cittadini e ai professionisti la nuova figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità (“un alleato per la tua salute” come viene definito nel titolo dell’iniziativa), servizio gratuito introdotto per migliorare l’assistenza territoriale e le relazioni con i servizi ospedalieri, anche in fase di prevenzione, con l’obiettivo di avvicinare le persone, specie quelle più fragili, e mettere in rete i professionisti e le risorse della comunità, a garanzia di percorsi più facili, veloci, risolutivi.

Appuntamento alle 15 a Casteldelci e alle 17.30 a Poggio Torriana

E’ in programma alle ore 15, al Centro Polivalente – Località Giardiniera, l’incontro a Casteldelci, mentre alle 17.30 è prevista la presentazione a Poggio Torriana, nella sala del Centro Sociale “Il Percorso” (via Costa del Macello 6).

In entrambi i casi parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, la Direzione del Distretto, la Direzione Assistenziale e la Direzione del Dipartimento Cure Primarie di Rimini, presentando anche il professionista che sarà operativo in quel territorio comunale.