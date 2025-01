L’Italia come Jessica Rabbit. Non è vero sia cattiva. … di Sergio Pizzolante

Purtroppo non c’è alcunché di geniale in coloro, tanti, troppi, che disegnano, ogni minuto, l’Italia cattiva. La più cattiva al mondo, quasi.

Non è così. La Fondazione Edison, ad esempio, con il professor Marco Fortis, disegna un’Italia molto diversa. Al Nord e al Sud. E’ di qualche anno fa, ad esempio, una analisi di Marco Fortis sul Sud che straccia ogni racconto e ogni piagnisteo sul Sud corpo unico ammalato di tutto. Una ricerca che dimostro’ come anche al Sud si può fare innovazione e impresa, nel settore ambientale e nel turismo, come in Puglia, in agricoltura, dalla Basilicata alla Sicilia. Nell’industria tecnologica, in quella farmaceutica, nell’automotive, anche.

Una ricerca che dimostrò che non è colpa del destino cinico e baro, se Lecce e Bari sono posti migliori per vivere rispetto a Foggia o Salerno rispetto a Caserta. Un sud insomma a macchie di leopardo con posti migliori e più dinamici, anche rispetto a tanti luoghi del nord.

Esaminando il mercato immobiliare, solo per fare un esempio, si scopre che in aree una volta depresse come il Capo di Leuca il valore degli immobili può esser superiore a quello di Riccione, che a sua volta supera abbondantemente i valori di Pesaro o di Rovigo.