L’Italia ha conquistato il suo secondo titolo della Coppa Davis nella storia, vincendo 2-0 contro l’Australia nella finale disputata a Malaga. Matteo Arnaldi ha ottenuto il primo punto per l’Italia, vincendo una partita emozionante contro Alexei Popyrin con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4. Arnaldi ha descritto questa vittoria come il match più importante della sua carriera. Successivamente, Jannik Sinner ha sigillato il trionfo italiano battendo Alexi de Minaur in due set, con un netto 6-3, 6-0. Questo successo segue il primo trionfo dell’Italia nella Coppa Davis avvenuto nel 1976 in Cile.