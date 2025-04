L’Italia ha dato grande prova … di Sergio Pizzolante

E’ una cosa enorme in un mondo in cui ognuno convoca solo se stesso: prima io.

Non so quanto durerà. Se durerà.

2)l’Italia ha fatto una cosa enorme. Un evento per 400 mila persone visto da oltre un miliardo di persone nel mondo, con delegazioni di oltre 250 Stati. In una settimana di lavoro circa. E’ la prova di un grande Paese del quale essere orgogliosi. Siamo anche capaci di questo. Bisogna dire grazie al Governo, sì al Governo, alla Meloni, ai ministri di Difesa, Interni, Esteri. Al Prefetto, alle forze dell’ordine tutte, alla protezione civile, ai volontari. Applausi. Siamo abituati a parlare solo male, parlare bene non ci può che far bene.