L’Italia non è quel che sembra … di Sergio Pizzolante

De Rita, credo il più grande conoscitore dell’Italia, dice che l’Italia non è così come la dipingono.

Usa un dato, di un’analisi di Alessandra Ghisleri, per dirci in faccia, che è poi quel che fa da sempre, che siamo un popolo di guardoni.

Qual è il dato? Che dice tutto di noi?

Questo.

Il 70 per cento degli italiani si dichiara soddisfatto della propria vita.

Ma solo il 23 per cento e’ soddisfatto di come vanno le cose nel posto in cui vive: l’Italia.

Che proprio un postaccio non è…