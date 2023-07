LITIGA CON I GENITORI E FUGGE SENZA PATENTE CON L’AUTO DEL PADRE: 36ENNE DENUNCIATO DAI CARABINIERI

San Lazzaro di Savena (BO): I Carabinieri della Stazione di Castenaso hanno denunciato un 36enne italiano, disoccupato, residente a San Lazzaro di Savena, per porto di armi od oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo la sera del 22 giugno scorso, al termine di un intervento di soccorso che i Carabinieri avevano fatto presso una famiglia di San Lazzaro di Savena la quale aveva telefonato al 112 perché il figlio 36enne, dipendente da sostanze stupefacenti e in crisi di astinenza, aveva iniziato a inveire contro i genitori danneggiando una finestra e spaventando entrambi, padre 70enne e madre 69enne. All’arrivo dei Carabinieri, il 36enne si era già allontanato da casa a bordo di un SUV intestato al padre che aveva preso a sua insaputa. Rintracciato poco dopo dai Carabinieri, il 36enne è stato perquisito e trovato in possesso di un cutter, un coltello e una piccola dose di cocaina nascosta nel calzino sinistro. Il 36enne è stato altresì sanzionato per guida senza patente, essendole la stessa stata ritirata anni fa.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna