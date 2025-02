LITIGANO DAVANTI ALL’OSPEDALE MAGGIORE. INTERVENGONO I CARABINIERI. 28ENNE ARRESTATO.

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 28enne italiano destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Bologna. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri davanti all’Ospedale Maggiore, per interrompere una discussione animata tra persone che era stata segnalata alla Centrale Operativa del 112. Durante l’identificazione dei presenti, i Carabinieri si sono accorti che un 28enne italiano era destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, dovendo scontare quattro anni, otto mesi e ventotto giorni di reclusione per fatti pregressi in materia di reati contro il patrimonio (ricettazione). Il 28enne arrestato dai Carabinieri è stato tradotto presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato.