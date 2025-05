Livio Bacciocchi Vs BSM, lo scontro continua: “La mia verità contro la narrazione di BSM: chiarimenti su debiti, accuse e accordi ignorati”

Livio Bacciocchi risponde al comunicato ufficiale di Banca San Marino che lo indica come principale debitore e responsabile di gravi danni economici. In un documento integrale, Bacciocchi smentisce con fermezza le accuse, evidenziando l’assenza di prove e le numerose assoluzioni nei procedimenti penali a suo carico. Denuncia inoltre come l’istituto abbia più volte negato e ostacolato la validità dell’Accordo Quadro, documento chiave per fare chiarezza sulla vicenda.

“È facile accusare, molto più difficile dimostrare,” afferma Bacciocchi, invitando i cittadini a riflettere oltre la narrazione ufficiale.

La replica integrale di Livo Bacciocchi a BSM – clicca qui