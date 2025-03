Lizzano, fiabe e magia a Villa Silvia Carducci: un pomeriggio con Cappuccetto Rosso

Domenica 30 marzo, dalle ore 16:00, Villa Silvia Carducci, immersa nelle verdi colline di Lizzano, ospiterà un evento speciale dedicato alla riscoperta di una delle fiabe più amate: Cappuccetto Rosso. Nel parco letterario della villa, i partecipanti potranno vivere un’esperienza fiabesca unica, tra natura, musica e narrazione.

L’appuntamento prevede una passeggiata fiabesca tra gli alberi, dove i visitatori, grandi e piccoli, potranno rivivere l’intramontabile storia di Cappuccetto Rosso, accompagnati dalla voce narrante e dal fascino dei fantastici organetti del Museo Musicalia. Un viaggio nel magico mondo delle favole, perfetto per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e del divertimento, immersi nel profumo della primavera.

In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della storica dimora di Villa Silvia Carducci, senza compromettere l’atmosfera incantata.

Il costo dell’ingresso è di 6 euro per i bambini e 4 euro per gli adulti accompagnatori. Poiché i posti sono limitati, si consiglia di prenotare in anticipo.

Per informazioni e prenotazioni:

Villa Silvia Carducci (via Lizzano 1241)

Telefono: 0547 323425

Email: promo@museomusicalia.it