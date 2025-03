Lo Sportello Sociale del Comune di Coriano diventa più accessibile al piano terra del Municipio Il servizio nel nuovo ufficio è partito il 19 febbraio

Coriano, 20 febbraio 2024 – Da lunedì 19 febbraio lo Sportello Sociale del Comune di Coriano gode di una posizione strategica per ricevere e affrontare le esigenze personali e familiari dei cittadini che ne abbiano necessità. L’assistente sociale in servizio presso il Comune è infatti operativa nel nuovo ufficio situato al piano terra e facilmente accessibile per il pubblico dai portici di piazza Mazzini con un accesso diretto al fine di salvaguardare la privacy degli utenti.

Un servizio continuativo garantito tre giorni a settimana, il lunedì, martedì e giovedì previo appuntamento per il quale la professionista opera in piena autonomia tecnico-professionale e di giudizio in ogni fase dell’intervento individuato per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone e famiglie in situazioni di bisogno o disagio.

“Sono soddisfatto di questa nuova ubicazione individuata con l’Assessorato ai Servizi Sociali perché assicura il massimo rispetto di ogni necessità di privacy, riservatezza e accoglienza delle persone che si rivolgono all’assistente sociale per risolvere i propri disagi e ricercare soluzioni – afferma l’assessore ai Servizi Sociali, Paolo Ottogalli -. Si tratta di un servizio essenziale sia per la comunità corianese che per l’organigramma del Comune. Un servizio già presente a Coriano con una persona qualificata che oggi andiamo ad ottimizzare attraverso un nuovo spazio dedicato e meglio accessibile”.

L’assistente sociale oltre alla presa in carico degli adulti fragili con problematiche di carattere socio-economico, si occupa di orientamento e accesso all’assegno di inclusione, contributi economici straordinari e contributi per le donne vittime di violenza.

Per prendere appuntamento telefonare allo 0541/659812

e-mail: sportellosociale@comune.coriano.rn.it