Longiano, arte e stelle per la Notte Europea dei Musei: apertura serale alla Fondazione Tito Balestra con planetario e osservazioni astronomiche

Un viaggio tra cielo e cultura, tra arte contemporanea e costellazioni primaverili. Sabato 17 maggio 2025 la Fondazione Tito Balestra di Longiano aderisce con entusiasmo alla XX edizione della Notte Europea dei Musei, la grande manifestazione internazionale promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata da UNESCO, Consiglio d’Europa e ICOM.

Per l’occasione, la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea aprirà straordinariamente al pubblico dalle 21 alle 23, con la possibilità di visitare le collezioni permanenti e la mostra “José Ortega. Disegni per i cicli Passarono e Morte e Nascita degli Innocenti”, allestita nell’ex chiesa della Madonna di Loreto.

Ma il cuore pulsante della serata sarà la corte del Castello Malatestiano, dove arte e scienza si incontreranno grazie alla collaborazione con l’Associazione Astronomica del Rubicone e l’Associazione StarDust. Qui, sotto la volta celeste, il pubblico potrà osservare le stelle con telescopi professionali, imparare a riconoscere le costellazioni e orientarsi nel cielo primaverile grazie all’accompagnamento di esperti.

Grande novità dell’edizione 2025 sarà la presenza, per la prima volta a Longiano, di un planetario gonfiabile, messo a disposizione da StarDust. Un’esperienza immersiva e didattica che celebra i 100 anni dalla nascita del primo planetario, aperto al pubblico nel 1925 al Deutsches Museum di Monaco di Baviera.

In caso di maltempo, le osservazioni all’aperto e il planetario non saranno disponibili, ma la serata non si fermerà: si terrà comunque una conferenza tematica sullo spazio nella Sala dell’Arengo della Fondazione.

L’ingresso alla Galleria d’Arte e alla mostra sarà possibile con un biglietto ridotto speciale di 3 euro, mentre la partecipazione alle attività astronomiche sarà gratuita.