Longiano , grande successo per la mostra “L’acquaforte per Leonardo Sciascia” alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

Sta riscuotendo grande successo di pubblico la mostra “L’acquaforte per Leonardo Sciascia”, ospitata nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Longiano. L’esposizione, curata da Flaminio Balestra, raccoglie per la prima volta in Italia le opere di incisione dei quattro artisti prediletti dallo scrittore siciliano: Giorgio Morandi, Luigi Bartolini, Giuseppe Viviani ed Edo Janich.

In mostra 90 opere di straordinaria qualità provenienti da collezioni private e dalla Fondazione Tito Balestra, esposte all’interno del Castello Malatestiano, nel cuore del borgo certificato bandiera arancione dal Touring Club Italiano.

Nei primi quindici giorni di apertura, numerosi visitatori – turisti dalla costa e dall’entroterra, escursionisti, critici d’arte e operatori del settore – hanno apprezzato l’esposizione e la collezione permanente del museo, una delle più rilevanti dell’Emilia-Romagna per l’arte del Novecento, con opere di artisti come Maccari, Chagall, Vespignani, Guttuso, Mafai, Rosai, De Pisis, Sironi, Zancanaro, Mantegazza e molti altri.

La mostra propone un percorso ricco e coinvolgente:

Giorgio Morandi con opere dal 1924 al 1961 che trasmettono un profondo senso dell’esistenza;

Luigi Bartolini con incisioni dal 1920 al 1937 dedicate a soggetti naturalistici;

Giuseppe Viviani e le sue suggestive atmosfere, in opere realizzate tra il 1933 e il 1958;

Edo Janich, presente con lavori dal 1972 al 1999 che evocano il sogno.

Tutti accomunati da una tecnica incisoria raffinata, particolarmente amata da Leonardo Sciascia, che riteneva la tecnica stessa fondamento di ciò che l’invenzione trasferisce sulla carta stampata dal torchio.

L’ingresso alla mostra è incluso nel biglietto del museo.

L’esposizione sarà visitabile fino al 17 agosto 2025, nei seguenti orari: