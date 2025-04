Longiano, la musica di De André rivive in piazza Malatestiana con il concerto degli Artenovecento

Dopo il successo riscosso a Budrio con l’esecuzione de La Buona Novella, il gruppo cesenate Artenovecento torna sul palco con il suo apprezzato omaggio a Fabrizio De André, domenica 27 aprile alle ore 17.30, nella splendida cornice di piazza Malatestiana, ai piedi del celebre Castello cinquecentesco.

L’evento, ospitato dalla Falegnameria Cocktail Bar, si propone come un’occasione imperdibile per riascoltare dal vivo alcuni tra i brani più iconici del cantautore genovese, da Il Pescatore a Bocca di Rosa, passando per Creuza de mä e Via del Campo. Come sempre accade nei concerti degli Artenovecento, non mancheranno sorprese e riletture originali, che renderanno l’omaggio ancora più personale e coinvolgente.

La formazione, in sestetto, vede sul palco Matteo Peraccini (voce e chitarra), Emiliano Ceredi (chitarre, bouzouki, percussioni, cori), Claudia Stambazzi (flauti e voce), Gioele Sindona (violino, nyckelharpa, cori), Sandro Frattini (basso e cori), e Federico Lapa (batteria). Un ensemble capace di alternare con disinvoltura momenti energici a passaggi più intimisti, nel pieno spirito dell’opera di Faber.

Il concerto è a ingresso libero, ma per chi desidera assistere allo spettacolo da un tavolo è prevista una consumazione minima obbligatoria di 20 euro a persona. Sarà possibile cenare o fare aperitivo prima, durante o dopo il concerto. La prenotazione è fortemente consigliata, telefonando o scrivendo via WhatsApp al 348 5707646.

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.