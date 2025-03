L’opinione pubblica è convinta che tutto ciò che arriva da taluni media, sia oro colato. Beata ingenuità! … di Gianni Toffali

L’opinione pubblica è convinta che tutto ciò che arriva da taluni media, sia oro colato. Beata ingenuità usata da chi controlla l’informazione per realizzare Agende, progetti e programmi che avvantaggiano unicamente chi controlla la galassia politico economico finanziaria mondiale. Lapalissiana premessa che dovrebbe indurre il passivo e distratto fruitore mediatico, a capire che la sistematica punzecchiatura alla Russia e la reiterata agitazione allo spettro dell’ostilità permanente, sia funzionale ad un piano non palesemente dichiarato. Al pari dei sepolcri imbiancati, la faccia esteriore della comunicazione vorrebbe far ingoiare ai “depensanti” che la via per la Pace si realizza mediante la moltiplicazione degli arsenali atomici, ergo a convincere la gente ad allargare ulteriormente i cordoni della borsa per finanziare il nuovo piano per la difesa Europa. Piano diabolico già collaudato ed usato in tempi recenti. Sono passati solo 4 anni da quando la TV ha testato sulla popolazione l’efficacia del terrore come arma di convinzione. Milioni di italiani, terrorizzati, ingannati e ricattati da un’infinita serie di attori, sono stati obbligati vaccinarsi contro la loro volontà. La non meno terroristica campagna climatica ha spinto milioni di italiani a buttare soldi in inutili macchine elettriche e in costosissimi impianti solari i cui costi non saranno mai riscattati. Il mantra mediato non ha sosta: se non ti vaccini muori; se non comperi l’auto elettrica, il pianeta morirà; se non ti riarmi oggi, Putin ti invaderà. Il terrore eletto ad arma politica per depredare e fuorviare gli uomini di buona volontà non tiene vergogna né dignità.

Gianni Toffali