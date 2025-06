Los Angeles, ancora clima da guerriglia urbana: centinaia di arresti mentre Trump invia altre truppe

Le strade di Los Angeles sono nuovamente teatro di manifestazioni contro le politiche sull’immigrazione promosse dall’amministrazione Trump, con un bilancio che ha superato i 150 arresti. La mobilitazione, che nelle ultime settimane ha coinvolto anche altre grandi città come Atlanta, Seattle, Dallas, Louisville e New York, ha visto nella metropoli californiana un aumento delle tensioni e degli scontri con le forze dell’ordine.

Il cuore della protesta è il Federal Building nel centro di Los Angeles, un importante edificio che ospita diverse agenzie federali, tra cui quelle dedicate all’immigrazione e alla dogana. Qui, la polizia per l’immigrazione (ICE) e i soldati della Guardia Nazionale sono schierati in assetto antisommossa per contenere i manifestanti. La presenza massiccia delle forze dell’ordine è stata accompagnata da misure restrittive che hanno vietato alle proteste di avvicinarsi al centro cittadino.

I momenti di maggiore tensione sono arrivati quando la polizia ha effettuato cariche per disperdere i manifestanti, che avevano lanciato oggetti contro gli agenti. Per respingere la folla sono state utilizzate granate stordenti e proiettili di gomma, con la situazione che al momento è rientrata senza ulteriori incidenti gravi.

Sul fronte della sicurezza, l’esercito statunitense ha annunciato il dispiegamento temporaneo di un battaglione di circa 700 marines a Los Angeles, in attesa dell’arrivo di ulteriori truppe della Guardia Nazionale. Nonostante ciò, l’amministrazione Trump non ha ancora attivato l’Insurrection Act, che consentirebbe l’impiego diretto delle forze militari nelle operazioni di polizia urbana.

Le decisioni federali hanno suscitato critiche dal governatore della California Gavin Newsom, che ha denunciato la gestione come una manovra più mirata a soddisfare l’ego del presidente che a garantire la sicurezza pubblica. Newsom ha inoltre evidenziato che molti soldati schierati nelle aree delle proteste non sono attivamente impegnati, causando ulteriori preoccupazioni sul reale impiego delle risorse militari.

In una situazione di alta tensione, la libertà di stampa ha subito limitazioni: la polizia ha allontanato una troupe della Cnn impegnata nel reportage sulle manifestazioni, scortando il personale fuori dalla zona delle proteste con metodi ritenuti eccessivi da parte dei giornalisti stessi.

Sul piano politico, il dibattito si è infiammato anche tra figure di spicco del mondo imprenditoriale e politico. Elon Musk, noto sostenitore di politiche migratorie restrittive, ha manifestato appoggio alle posizioni del presidente Trump riguardo alla gestione delle proteste, condividendo messaggi che sottolineano la necessità di reprimere ogni forma di violenza e disordini nelle città.

La protesta a Los Angeles resta quindi un punto critico nella tensione nazionale sulle politiche migratorie, con un impatto significativo sulla vita pubblica e la sicurezza, e con effetti che si riflettono in diverse metropoli americane. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione di questa complessa situazione sociale e politica.