L’Ue anticipa 94,7 milioni del Fondo per l’alluvione in E-R

La Commissione Ue ha adottato la decisione di fornire all’Italia un anticipo di 94,7 milioni di euro nell’ambito del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per alleviare l’onere finanziario causato dalle devastanti alluvioni che hanno avuto luogo nella regione Emilia-Romagna nel maggio 2023.

Il pagamento anticipato fa seguito alla richiesta di sostegno del Fondo presentata dall’Italia il 24 luglio, spiega una nota, e aiuterà le autorità italiane a ripristinare le infrastrutture chiave, a finanziare i servizi di salvataggio, ad attuare misure per proteggere il patrimonio culturale della regione, nonché a finanziare la pulizia generale.

“Siamo al fianco delle persone colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna e, con i fondi del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, contribuiremo a superare le perdite materiali causate dal disastro e a dare ai cittadini una rinnovata speranza per il futuro”, ha dichiarato la commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira.

ANSA