Lugo, Kids Foot 2025: mercoledì 16 aprile il sorteggio dei gironi per l’attesissimo torneo giovanile

La nuova edizione di Kids Foot è pronta a decollare: il prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile, organizzato dalla polisportiva Lugo 1982, avrà luogo sabato 31 maggio e domenica 1° giugno allo stadio Ermes Muccinelli di Lugo. In vista di questo appuntamento, mercoledì 16 aprile, alle 18:45, la Sala Estense della Rocca di Lugo ospiterà il sorteggio ufficiale dei gironi, primo atto ufficiale di una manifestazione sempre più ambiziosa.

Edizione 2025: due tornei e 24 squadre in campo

Per il 2025, l’evento raddoppia: si disputeranno infatti due tornei, uno dedicato ai Pulcini Under 10 (nati nel 2015 e 2016) e l’altro riservato agli Esordienti Under 12 (nati nel 2013 e 2014). In totale, saranno 24 le squadre in rappresentanza di club professionistici e dilettantistici, italiani e stranieri, richiamando oltre 300 tra atleti, accompagnatori e familiari. Il sabato sarà dedicato alla fase eliminatoria, mentre domenica 1° giugno andranno in scena le finali, articolate nei tabelloni Champions League ed Europa League.

Un momento di crescita per il territorio

La presenza di tanti giovani calciatori, provenienti anche dall’estero, rappresenta un’occasione per promuovere la città di Lugo e il territorio circostante. L’organizzazione, curata dallo staff di Lugo 1982, prevede visite guidate, momenti conviviali nell’area dello stadio e la tradizionale cerimonia di apertura, con il coro della Scuola Gherardi a fare da cornice al calcio d’inizio.

Trofei in palio

Le formazioni giovanili si sfideranno per aggiudicarsi il titolo Kids Foot 2025, abbinato al trofeo Pablo Salgado (vinto lo scorso anno dagli ungheresi del Tatabanya), oltre al trofeo “Città di Lugo” riservato agli Under 12. Da molti anni, l’iniziativa si è affermata come uno degli appuntamenti clou del calcio giovanile, anche grazie alla passione dei quasi cento volontari coinvolti.

Sorteggio e aperitivo finale

L’evento di mercoledì 16 aprile in Sala Estense avrà inizio alle 18:45: dopo il sorteggio e l’annuncio delle squadre partecipanti, tutti i presenti potranno brindare con un aperitivo al Timi Ama Lugo, previsto dalle 20. La nuova edizione di Kids Foot si annuncia dunque come un momento di grande sport, aggregazione e scoperta del territorio, in linea con lo spirito che anima la polisportiva Lugo 1982 da ormai quattro decenni.