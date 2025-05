Lugo, muore dopo tre settimane di agonia l’anziano ustionato con il barbeque

Non ce l’ha fatta l’uomo di 85 anni rimasto gravemente ustionato in seguito a un incidente domestico avvenuto a Lugo lo scorso 1° maggio. Roberto Capra, questo il suo nome, si è spento nella mattinata di ieri all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverato in condizioni critiche da oltre venti giorni.

Quel giorno, nel tardo pomeriggio, l’uomo si trovava nel cortile della sua abitazione in via Puccini, quando qualcosa è andato storto durante l’accensione del barbecue. Le fiamme, divampate improvvisamente, lo hanno investito causandogli ustioni su circa il 70% del corpo.

L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri, mentre un’ambulanza ha trasportato Capra d’urgenza all’ospedale di Cesena, centro specializzato nella cura dei grandi ustionati. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni non sono mai migliorate in modo significativo.

Dopo tre settimane di ricovero, l’anziano è purtroppo deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. La comunità lughese, colpita dalla tragedia, si stringe ora attorno alla famiglia.