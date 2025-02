Lunedì 18 novembre parte a Coriano il nuovo servizio del GET rivolto ai ragazzi per socializzare e svolgere attività educative negli orari extrascolastici

Coriano, 14 novembre 2024 – Sostegno extrascolastico agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado e alle loro famiglie nella crescita dei figli, laboratori e attività di socializzazione. Sono alcuni degli obiettivi proposti per la prima volta a Coriano dal nuovo servizio GET, il progetto Gruppo Educativo Territoriale attivo da lunedì 18 novembre. I ragazzi avranno la possibilità, dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano, di dedicarsi per tutta la durata dell’anno scolastico, a molteplici attività ricreative e formative tenute dalla APS “Arcipelago Ragazzi” nei locali dell’ex nido d’infanzia “ La Nuvola” in via Puglie a S. Andrea in Besanigo.

“Con l’attivazione di questo nuovo servizio a Coriano – dichiara l’assessore ai Servizi educativi, Paolo Ottogalli – ampliamo l’offerta sul territorio dal punto di vista del supporto e della vicinanza ai ragazzi e alle loro famiglie. Abbiamo infatti individuato gli spazi in cui poter svolgere in orario extrascolastico un’attività educativa e ricreativa dando risposta alle famiglie corianesi che hanno espresso il desiderio di potenziare il servizio di aiuto compiti già attivo peraltro da vari anni. L’obiettivo è anche quello di accogliere ragazzi con difficoltà di relazione e inserirli nelle attività svolte da tutti i partecipanti”.

Comune di Coriano