Lunedì 9 dicembre e martedì 10 dicembre: su Cesenatico sono caduti oltre 120mm di pioggia

Allagamenti diffusi, distrutta una parte della banchina del Molo di Levante

Cesenatico, 11 dicembre 2024_ Lunedì 9 dicembre e martedì 10 dicembre sono caduti sul territorio di Cesenatico oltre 120mm di pioggia, molti di più di quanto annunciato dai bollettini e dell’allerta meteo arancione di cui la cittadinanza era stata avvertita con i canali ufficiali e il sistema telefonico di Alert System. Per fronteggiare l’emergenza, nel pomeriggio di lunedì il sindaco Gozzoli ha aperto il COC (Centro Operativo Comunale) che è rimasto attivo fino alle 24 di martedì 10 dicembre.

Una parte della banchina del Molo di Levante è stata letteralmente distrutta dalla forza combinata del vento, del mare e della pioggia e in quel tratto è già presente un cantiere per la riqualificazione proprio delle banchine con un finanziamento regionale di oltre 1 milione di euro. Se questa volta – a differenza degli eventi di settembre – il centro città non ha subito particolari danni, discorso diverso invece per le zone del forese. Gli allagamenti più ampi si sono verificato nella zona di via Canale Bonificazione con i campi sommersi e alcune case isolate ma non allagate. Dal pomeriggio di martedì sono state attivate due pompe della Protezione Civile regionale con una portata totale di 160 litri al secondo monitorate dai volontari di Croce Rossa. A Cannucceto in via Montaletto il canale “Carlina” nella serata di lunedì è esondato invadendo la carreggiata mentre a Capannaguzzo in via Boscabella sono state necessarie chiusuri stradali a causa di allagamenti della sede stradale; a Villamarina un guasto Enel ha creato distacchi di energia elettrica in via Litorale Marina. Il Pisciatello nel tardo pomeriggio di lunedì è arrivato a soli trenta centimetri dall’uscita dargli argini nelle zone di via Romagna, via Pisciatelo e via Cappona dove era già cominciata la distribuzione dei sacchi di sabbia. A Ponente in via Cavour sono stati segnalati allagamenti della carreggiata mentre nella zona del Peep in Piazza Macrelli si registra la caduta di un pino con un tronco del diametro di soli 40cm che è stato prontamente rimoss dalla carreggiata dagli operai di Cesenatico Servizi.

Nel tardo pomeriggio di lunedì le Porte Vinciane – in quel momento chiuse – sono state aperte per permettere un miglior deflusso dell’acqua verso mare. Il sistema di protezione dell’abitato è stato poi nuovamente richiuso nella notte tra lunedì e martedì.

Per quanto riguarda la spiaggia, i tecnici comunali hanno già effettuato un primo sopralluoghi insieme ai funzionari della regione e si registra forte erosione di sabbia nelle zone di Ponente-Colonie, Valverde e Villamarina.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«Tutto il territorio di Cesenatico è stato messo a dura prova da due giorni di precipitazioni importanti. Il centro città questa volta è stato meno toccato con il sistema fognario non ha registrato particolari criticità, mentre le campagne e le zone al confine con Cesena hanno registrato le maggiori criticità. Discorso a parte per la banchina del Molo di Levante che è stata praticamente distrutta ma su cui è già attivo il cantiere per la riqualificazione. Siamo già al lavoro per quantificare la portata dei danni. Ci siamo attivati sin da subito con tutti i tecnici comunali che ringrazio per l’impegno all’interno del COC e con i volontari di Protezione Civile, Radiosoccorso, Croce Rossa, Vigili del Fuoco Volontari e Sub Zocca. Non mi stancherò mai di ringraziarli e di sottolineare il lavoro fondamentale che svolgono», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.



Comune di Cesenatico