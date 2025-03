Lunedì 9 dicembre sciopero del personale ferroviario in Emilia-Romagna: Inaccettabili le numerose aggressioni

Dopo una serie di aggressioni al personale ferroviario in Emilia-Romagna, l’ultima delle quali avvenuta ieri a Fidenza, i sindacati hanno annunciato uno sciopero di 8 ore, dalle 9 alle 17, per lunedì 9 dicembre. Le organizzazioni Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti e Orsa hanno preso questa decisione per evidenziare le inaccettabili condizioni di lavoro legate alla sicurezza, sottolineando il crescente numero di attacchi al personale che opera in prima linea nel settore ferroviario.

In concomitanza con lo sciopero, è previsto un presidio sindacale in Prefettura a Bologna, programmato dalle 10 alle 11.30, per sensibilizzare l’opinione pubblica su queste problematiche. Le sigle sindacali chiedono misure più efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori e contrastare il fenomeno delle aggressioni.