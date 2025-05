Lunga vita alla sanità pubblica: la nuova campagna regionale ‘Specialmente Pubblici’ da oggi nelle strade di tutta l’Emilia-Romagna

Storie vere, di vita e di sanità, di sanità e di vita, così intrecciate che alla fine sono una cosa sola. Così toccanti che ascoltarle non era abbastanza. Andavano scritte e portate sulle strade e nelle piazze, per essere lette da tutti. Voci a volte affaticate, spesso emozionate, ma sempre bellissime: le voci della sanità pubblica.



E proprio le testimonianze di donne e uomini che lavorano nel sistema sanitario regionale, sono le protagoniste del podcast e della campagna di comunicazione ‘Specialmente pubblici’, al via da oggi nei Comuni della Regione con il primo manifesto dedicato alle parole del dirigente capo della Seconda clinica ortopedica dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, Stefano Zaffagnini: “Perché lavoro nel pubblico? Perché, nella mia devozione al malato, l’idea è quella di essere speciali per chi soffre, ogni giorno. Sono nato per fare questo. Finché posso resto qui”.

Ogni mese, fino a giugno, nei Comuni di tutto il territorio regionale con più di 15mila abitanti saranno affissi cinque manifesti sempre diversi, e contenenti altrettante frasi tratte dagli episodi del podcast ‘Specialmente Pubblici’, che è ascoltabile integralmente nelle sue undici puntate, sul sito della Regione e sulle piattaforme podcast al link: https://regioneer.it/SpecialmentePubblici.

“Un’iniziativa importante quanto necessaria- sottolineano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi-. In questo lavoro sono contenute storie emozionanti, a tratti incredibili, di grandi professionisti che lavorano negli ospedali della nostra regione, la maggior parte delle volte eccellenze a livello mondiale. ‘Specialmente pubblici’ è un titolo che spiega benissimo l’anima di queste persone, professionisti stimati che ogni giorno scelgono di restare qui, al servizio del sistema sanitario della nostra regione, per garantire le migliori cure a tutti, nessuno escluso”.

“Ascoltare le loro storie e leggere il loro pensiero nelle strade delle città e dei paesi dell’Emilia-Romagna- continuano de Pascale e Fabi- deve renderci orgogliosi e farci capire l’importanza di quanto la sanità pubblica sia un patrimonio comune, da difendere, preservare e fare crescere”.

Il podcast ‘Specialmente pubblici’

“Specialmente Pubblici” è la seconda serie del podcast prodotto dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare la consapevolezza che il Servizio sanitario nazionale e quello regionale sono un patrimonio collettivo di grandissimo valore. Un patrimonio fatto di specializzazioni, di équipe e persone che si distinguono anche per riconoscimenti conseguiti in Italia e all’estero”

Neurologia, epatologia dei trapianti, terapie cellulari avanzate, chirurgia d’urgenza, traumatologia, medicina palliativa, rianimazione pediatrica, chirurgia ortopedica, ricerca oncologica, cardiologia, procreazione medicalmente assistita sono i temi degli undici episodi, già online sul sito della Regione all’indirizzo https://www.regione.emilia-romagna.it/podcast/specialmente-pubblici e sul canale Spreaker https://www.spreaker.com/podcast/specialmente-pubblici–6292464

I manifesti della campagna ‘Specialmente Pubblici’

I cinque manifesti saranno affissi da gennaio a giugno 2025 nei tabelloni pubblicitari dei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti. Tutti gli 11 manifesti sono disponibili e scaricabili sul portale della Regione, a disposizione per chi voglia utilizzarli: https://regioneer.it/kitmanifesti27gen25

Ausl Romagna