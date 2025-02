L’unico Paese al mondo … di Sergio Pizzolante

Ho rispetto e stima per Michele De Pascale, candidato del Pd alla presidenza dell’Emilia Romagna, ma nessuno rispetto e nemmeno stima per Elly, Ella Schlein, che manifesta per la libertà a Rimini e contro la libertà di un prigioniero a Genova: Giovanni Toti.

Una delle cose più miserabili e vili mai viste.

L’unico Paese al mondo dove si manifesta contro un prigioniero.

E ho stima di De Pascale, perché diverso da Schlein, non quando usa il linguaggio di Schlein. Di Ella che vede minacciata la libertà in Italia ma sempre a sostegno, a prescindere, di chi la libertà la toglie.

Siamo uno dei paesi al mondo nei quali è minacciata la libertà?

Dai Michele, meno Schlein e più Bonaccini se vuoi vincere le elezioni in Emilia Romagna.

E se ti interessa il voto di chi Bonaccini l’ha votato e fatto votare nonostante Ella.

Sergio Pizzolante