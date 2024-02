L’Università di San Marino in Grecia per analizzare storia e caratteristiche del cinema italiano

Iscrizioni aperte per la summer school “Mediterranean Film Culture”, insieme agli Atenei del Titano, di Creta e Pisa

Le performance e le personalità delle stelle del cinema italiano, la sessualità rappresentata nelle pellicole, la figura della madre nei film e altri aspetti che hanno caratterizzato le produzioni realizzate nella penisola saranno al centro di una serie di approfondimenti offerti durante la summer school “Mediterranean Film Culture”, in agenda dall’1 al 10 luglio a Retimo, in Grecia, con la collaborazione dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino.

Il programma, che prevede l’analisi delle cinematografie del Mediterraneo, è stato curato con la partecipazione di Maria Elena D’Amelio, docente dell’Ateneo sammarinese impegnata nell’ambito del corso di laurea in Comunicazione e Digital Media.

Le lezioni previste si svilupperanno nella sede dell’Istituto di Studi Mediterranei di Creta, attivo dal 1985 e coinvolto insieme alle Università di San Marino e Pisa.

Sotto la lente d’ingrandimento autori, generi e attori, fra similitudini e differenze dovute alle particolarità delle culture e dei diversi territori, senza tralasciare i ritratti del quotidiano, in aspetti come per esempio l’alimentazione, e ampliando la prospettiva alle caratteristiche delle industrie cinematografiche di Italia, Francia e Grecia.

Oltre alle lezioni in aula saranno previsti confronti e trasferte in alcune delle località più celebri per le riprese a Creta.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 10 marzo. Maggiori informazioni nella sezione “eventi” del sito www.unirsm.sm, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

UNIRSM