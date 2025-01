L’uomo non è fatto per la sconfitta: il dilemma dell’IA (l’editoriale di David Oddone)

Che meraviglioso libro è “Il vecchio e il mare”. Mai così attuale.

Il marlin, nella sua immensità e forza selvaggia, non è solo una preda da catturare, ma un’allegoria potente delle sfide che la vita ci riserva. In esso si condensano gli ostacoli che ci troviamo ad affrontare, il dolore che proviamo e le paure che ci attanagliano.

Per il vecchio pescatore, il marlin rappresenta una sfida che va oltre il mero sforzo fisico. È un’esigenza di conoscenza, un bisogno di comprendere la natura dell’avversario, di quantificare la sofferenza e la vastità della lotta che sta ingaggiando. Hemingway ci immerge in un duello all’ultimo respiro, dove l’uomo è messo a dura prova, spinto al limite delle forze fisiche e mentali. Ma proprio in questa lotta disperata, il vecchio trova la forza di non arrendersi, di resistere all’inevitabile, di guardare in faccia la sua mortalità senza soccombere.

Nel labirinto del progresso tecnologico si insinua un quesito esistenziale: l’intelligenza artificiale è l’apice dell’ingegno umano o l’annuncio della sua obsolescenza? Come un moderno Prometeo, l’uomo ha dato vita a un’entità che, pur essendo frutto del proprio intelletto, sfugge al suo controllo totale. L’IA, con la capacità di apprendere, ragionare e persino creare, si erge all’orizzonte come un colosso enigmatico, pronto a sconvolgere le fondamenta della società.

Un esercito silenzioso e inarrestabile di algoritmi avanza verso il futuro, assicurando di rivoluzionare ogni aspetto della nostra esistenza. Dalla medicina all’economia, dai trasporti al lavoro, l’IA si presenta quale catalizzatore di un progresso inimmaginabile. Tuttavia, dietro le promesse scintillanti, si celano ombre inquietanti.

L’inesorabile ascesa dell’intelligenza artificiale, solleva interrogativi etici e filosofici che scuotono le coscienze. Saremo ancora padroni del nostro destino in un mondo dominato dalle macchine? La creatività, l’empatia, la stessa scintilla dell’umanità, potranno sopravvivere all’avvento di un’intelligenza che ci supera?

È imperativo non abbandonarsi al fascino della tecnologia senza esaminare le sue implicazioni a lungo termine. L’uomo e l’intelligenza artificiale non devono necessariamente essere nemici. Anzi, la loro coesistenza potrebbe segnare l’alba di una nuova era, basata sulla collaborazione e sull’arricchimento reciproco. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un dialogo aperto e costruttivo, che coinvolga scienziati, filosofi, etici e, soprattutto, cittadini comuni.

Il domani non è ancora scritto. L’IA rappresenta un bivio, un crocevia in cui l’umanità presto dovrà fare una scelta decisiva. Sceglieremo la via della saggezza e della responsabilità, plasmando l’intelligenza artificiale al servizio del bene comune? O ci lasceremo sopraffare dalla paura e dall’incertezza, erigendo barriere invalicabili tra uomo e macchina?

Viene in mente il film “Terminator”. Lo ricordate? Esso offre un’analogia perfetta per comprendere certe dinamiche. In quel mondo distopico, le macchine, guidate da una superintelligenza, diventano i dominatori del pianeta, schiacciando l’umanità. Tale scenario, sebbene estremizzato, riflette paure reali: l’IA potrebbe, infatti, trasformarsi in una minaccia se non regolata e controllata con saggezza. Tuttavia, a differenza del film, abbiamo la possibilità di scegliere come interagire con le tecnologie emergenti.

Nonostante le preoccupazioni, l’intelligenza artificiale ha anche il potenziale di creare opportunità lavorative. Se da un lato potrebbe sostituire compiti ripetitivi e automatizzati, dall’altro lato potrebbe favorire la nascita di professioni legate proprio alla gestione, alla manutenzione e all’innovazione tecnologica. La sfida consiste nel preparare la forza lavoro del futuro, attraverso l’educazione e la formazione, per sfruttare al meglio le nuove possibilità.

Dal mio punto di vista dobbiamo essere pratici e fare i conti, piaccia o non piaccia, con quello che ci troviamo già apparecchiato sulla tavola, nella consapevolezza che ormai indietro non si torna. Purtroppo o per fortuna. Diventa allora essenziale abbandonare i pregiudizi e abbracciare la complessità, intraprendendo un percorso di esplorazione e apprendimento condiviso. Solo così potremo trasformare l’IA da potenziale minaccia a strumento prezioso.

In fondo, mi piace pensare che abbia ragione Ernest Hemingway: “L’uomo non è fatto per la sconfitta. Un uomo può essere distrutto, ma non può essere sconfitto”.

David Oddone

(La Serenissima)