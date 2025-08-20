Macerone di Cesena, arrestato dai Carabinieri un uomo per maltrattamenti reiterati alla ex compagna

I Carabinieri della Stazione di Macerone, con la collaborazione della Stazione di Cesenatico, hanno arrestato un uomo indagato per reiterati maltrattamenti aggravati ai danni della ex compagna, anche alla presenza dei figli minori.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Forlì, hanno ricostruito una serie di episodi di aggressioni verbali e fisiche, minacce e pedinamenti, avvenuti già a pochi giorni dalla scarcerazione del soggetto, il 18 giugno scorso, nonostante una precedente condanna per analoghi reati. In un episodio, la donna era stata costretta a cercare rifugio in una tabaccheria per sfuggire all’aggressione per strada.

Vista la gravità delle condotte e il rischio di reiterazione, il Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai Carabinieri di Macerone dopo mirati servizi di osservazione che hanno permesso di sorprendere l’uomo mentre raggiungeva la sua auto.

Il responsabile, senza fissa dimora, è stato accompagnato presso il carcere di Forlì, dove dovrà rispondere nuovamente di maltrattamenti aggravati.