Maestro di scuola e di vita, Cesena celebra i cento anni dalla nascita di Ubaldo Ciccarese Altri due appuntamenti in programma: giovedì 3 e domenica 6 aprile a palazzo Nadiani

Quest’anno si celebrano i cento anni dalla nascita del maestro ‘cesenate’ Ubaldo Ciccarese, educatore rivoluzionario che ha insegnato nella scuola a tempo pieno del grande direttore Sergio Mariani, nella scuola ‘Carducci’, fondatore di un laboratorio di arte espressiva per i bambini alla Fiorita e maestro elementare dei piccoli pazienti del reparto pediatrico di Cesena diretto dal professor Biasini.

Al fine di celebrare questa ricorrenza, Amministrazione comunale, Ausl della Romagna e scuola ‘Carducci’ propongono una serie di iniziative. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 3 aprile, sempre alle ore 17:00, all’Auditorium di palazzo Nadiani (Via Dandini, 5). Si tratta di una conferenza sulla musica in Pedagogia Clinica. Interverranno: Gerardo Pistillo, ‘Il corpo e il linguaggio tra il silenzio e il suono. Cura, educazione e riflessione in pedagogia clinica’, e Corrado Ciccarese, ‘L’utilizzo della musica in pedagogia clinica. Occasione di integrazione e sviluppo delle potenzialità individuali’.

Domenica 6 aprile, stessa ora, l’Auditorium di palazzo Nadiani (via Dandini, 5) ospiterà il concerto di Yuri Ciccarese (flauto) e Michele Senzacqua (pianoforte): ‘I giocattoli in soffitta’ (fiaba musicale) con le musiche di Wolfgang Amadeus Mozart.

Contestualmente, da sabato 3 al 31 maggio nell’atrio della scuola elementare ‘Carducci’ si potrà visitare la mostra dei disegni degli alunni di Ubaldo Ciccarese. Nel mese di luglio invece sarà la Biblioteca Malatestiana ad ospitare l’esposizione intitolata ‘La storia di un maestro del 900 attraverso la sua opera’. Per concludere, la rassegna volgerà a termine con un concerto a cura di Yuri Ciccarese e Pierluigi Di Tella, e con la partecipazione dell’attore Mirco Gennari, che, sempre a luglio (data da definire) si terrà al chiostro di San Francesco.

