Mah… Soumahoro è un mostro? … di Sergio Pizzolante

È il diavolo? È Totò Riina? Il capo di Hamas? Sgozza i bambini? Stupra le donne? Fa saltare in alto i treni?

Non mi è mai piaciuto, non mi ha mai convinto, però mi chiedo: è un mostro?

In Italia il passo è breve.

A me tutto questo mi fa venire i brividi.

Aspettate, aspettiamo, no?

Si dice che la sua famiglia abbia fregato allo stato italiano più di 30 milioni…boom!

Che sua moglie abbia comprato gioielli e vestiti con i soldi delle cooperative…boom!

Che in compenso, schiavizzavano i migranti..boom!

Che Soumahoro non poteva non sapere…non poteva non sapere…

Adesso ci sono dei giudici di Bologna che lo vogliono far decadere da Deputato. Per errori formali nella presentazione dei rimborsi elettorali… boom!