 Maltempo a Bologna: forti venti dirottano aerei e causano disagi in città

Bologna, 28 gennaio – Le forti raffiche di vento hanno colpito la città di Bologna, costringendo a dirottare tre voli in arrivo all’aeroporto Marconi. Tra questi, un volo Emirates proveniente da Dubai è stato reindirizzato a Malpensa, con la promessa di ripartire per Bologna non appena le condizioni atmosferiche lo permetteranno. I voli Ryanair da Cagliari e Pegasus da Istanbul hanno subito lo stesso destino.

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche in città, dove si sono registrati disagi significativi. Rami spezzati e detriti provenienti da cantieri sono stati spazzati via dal vento, ostacolando la circolazione di pedoni, ciclisti e automobilisti. Diverse auto hanno subito danni ai parabrezza a causa di oggetti volati, rendendo necessario un intervento dei servizi di emergenza per garantire la sicurezza stradale.