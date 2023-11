Maltempo: alluvione Toscana, 5 morti. Da Cdm ok a stato di emergenza

Due persone hanno perso la vita a Montemurlo, in provincia di Prato e una a Rosignano (Livorno). Una coppia è morta nella loro auto travolta dall’acqua e dal fango. Quarrata allagata, popolazione soccorsa con i gommoni. Passata la piena dell’Arno.

Cinque morti, strade trasformate in fumi e ospedali allagati. Notte tragica in Toscana a causa delle alluvioni che hanno colpito la regione. Due persone hanno perso la vita a Montemurlo (Prato) e una a Rosignano (Livorno). A loro si aggiungono altre due persone, marito e moglie di Lamporecchio (Pistoia), che risultavano dispersi nel territorio del vicino comune di Vinci (Firenze), dove la loro auto era stata travolta dall’acqua e dal fango. Dei due dispersi a Campi Bisenzio, uno, a quanto si apprende dalle forze dell’ordine, è stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute.

Poco prima delle 12 di oggi, i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di Antonio Madonia, 70 anni, l’uomo disperso insieme alla moglie a causa del maltempo in provincia di Firenze. Il cadavere è stato trovato a circa 3 km dall’auto della coppia, tra i comuni di Lamporecchio (Pistoia) e Vinci (Firenze). I due coniugi di Lamporecchio viaggiavano in auto la scorsa notte quando sono stati trascinato via dall’acqua. Il corpo della donna, Teresa Perone, 65 anni, non è ancora stato trovato.

Da Cdm ok a stato di emergenza

Via libera del Consiglio dei ministri allo stato di emergenza per la regione Toscana, piegata in queste ore dall’emergenza maltempo.

“In Toscana è accaduto quello che non doveva accadere. Una sorta di uragano con una violenza inaudita : è caduta una grande quantità di acqua in pochissimo tempo e ciò determina un’esondazione dei fiumi e tutto ciò che è intorno viene raggiunto”, ha detto stamattina il ministro della Protezione civile Nello Musumeci a ‘SkyTg24’. “Ho assicurato al presidente della Regione che il governo è pronto a dichiarare lo stato di emergenza nazionale e la regione ha appena formalizzato la richiesta. C’è un contatto costante”, ha continuato.

Sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha reso noto di aver parlato con la presidente Giorgia Meloni e annunciato che il Consiglio dei ministri sta per approvare lo stato di emergenza nazionale. “Immagini devastanti. Sono quelle del sopralluogo sopra le aree colpite di Campi Bisenzio, Prato e Quarrata. Ma il nostro sistema regionale ha risposto con grande determinazione. Abbiamo un grande cuore e forza e ricostruiremo quello che abbiamo perso. Toscana forza!”, scrive inoltre sui social il presidente della Toscana. “Alle ore 10.20 già passata la piena dell’Arno a Firenze senza criticità; prevista nelle prossime ore a Pisa all’interno delle soglie di riferimento”, ha poi comunicato Giani.

A Campi Bisenzio la situazione più critica, decine di famiglie sfollate

A Campi Bisenzio si registra la situazione più critica . Esondati tre corsi d’acqua: Bisenzio, Marina e Fosso Reale che hanno portato criticità, in particolare sul centro storico e sulla frazione di Capalle. “Abbiamo previsto pattuglie anti sciacallaggio ad opera dei carabinieri e la polizia provinciale e locale stanno presidiando gli accessi verso Campi”, spiega il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandin. “Il sindaco di Campi – aggiunge il prefetto – è al lavoro e ha realizzato un’area dove inserire quelle persone che vengono evacuate. Ha chiesto idrovore, che stanno arrivando, e acqua. Un’altra criticità a Campi è legata all’energia elettrica: Enel sta lavorando alla cabina San Cresci, cabina strategica per l’erogazione di energia elettrica. Inoltre con Tim stiamo lavorando per il ripristino delle utenze telefoniche. Sull’erogazione del gas ora non ci sono problemi. A Campi risulta ancora un disperso”. “Una situazione analoga, ma non relativa all’esondazione dei fiumi – prosegue – si sta verificando nell’Empolese: i comuni con problematiche sono Cerreti Guidi, Fucecchio e Vinci. Ci sono situazioni di allagamento”.

“Nell’area metropolitana di Firenze ci sono parecchie decine di famiglie sfollate, soprattutto nell’area di Campi Bisenzio. Non mi risultano numeri rilevanti sul Mugello, c’è qualche famiglia sfollata a Barberino di Mugello”, fa sapere il sindaco di Firenze Dario Nardella, durante una conferenza stampa sul maltempo. “Stiamo mandando a Campi Bisenzio la colonna mobile della Protezione civile”, ha aggiunto Nardella.

“Non abbiamo una stima esatta però si parla di parecchie decine di sfollati nella zona di Campi Bisenzio”, ha ribadito Nardella, “oltre a qualche famiglia sfollata a Barbarino e Marradi”.

Livelli Arno in aumento

Nella nottata sono stati raggiunti picchi fino a 150 mm nelle 12 ore sul bacino dell’Arno. A Firenze sono caduti, in 12 ore, 45 mm di pioggia. È prevista per le prossime ore una pausa nelle precipitazioni, ma i livelli idromentrici del fiume Arno saranno in aumento fino al presumibile raggiungimento del primo livello di criticità, fissato a tre metri. Prosegue, intanto, il codice giallo per il vento forte. Alle 9.30 di oggi le raffiche hanno raggiunto quasi 62 km/h alla stazione di Firenze-Giardino di Boboli.

Numerosi allagamenti nelle province di Prato, Pistoia, Pisa e Lucca

A Carmignano (Prato) l’esondazione del torrente Furba ha comportato nella frazione di Seano “un importante allagamento” e verso l’una la situazione era “leggermente migliorata”. A Montemurlo (Prato) ha esondato il torrente Bagnolo, con numerosi allagamenti anche nella zona sud di Montemurlo. Frane importanti si sono registrate tra San Quirico, Sassetta e sul Montalbano. A Prato sono chiusi tutti i ponti a causa esondazione del fiume Bisenzio nella zona Santa Lucia. E’ stata aperta la cassa d’espansione dell’Ombrone e frane varie. Sono allagati vari reparti dell’ospedale Santo Stefano di Prato: in corso interventi in via di risoluzione. Tra Vernio e Vaiano il convoglio bloccato con 150 passeggeri a bordo sono stati evacuati e hanno trovato supporto presso il palazzo comunale di Vaiano.

Situazione particolarmente critica a Quarrata , in provincia di Pistoia: la cittadina è andata completamente sott’acqua , strade come fiumi e allagamenti diffusi. Danni alle abitazioni e residenti isolati. La protezione civile ha lavorato per tutta la notte con i mezzi anfibi per soccorrere la popolazione.

Altra situazione critica a Stabbia nel comune di Cerreto Guidi, con zone ancora senza elettricità e connessione. A Pistoia vari allagamenti nei comuni della provincia a causa di esondazioni di torrenti: Pistoia, Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese colpiti da allagamenti a causa degli affluenti dell’Ombrone. A Lamporecchio, Larciano e Monsummano Terme situazione di vari allagamenti. Frane sul San Baronto. A Calcinaia 30 famiglie evacuate, 6 famiglie a San Miniato. A Pontedera l’allagamento più importante che ha colpito anche l’accesso dell’ospedale di Pontedera: “la situazione è in via di risoluzione”.

Domani scuole chiuse a Prato

Resteranno chiuse anche domani le scuole di ogni ordine e grado del territorio di Prato, anche se dai primi sopralluoghi effettuati già ieri sera dalla Protezione civile e dai tecnici del Comune non sono state evidenziate particolari criticità, soprattutto in relazione alla grave situazione che sta vivendo tutta la città e la provincia: ci sono infiltrazioni da molti controsoffitti, ma il problema maggiore è rappresentato dall’allagamento delle strade e di molte zone che non permette di raggiungere gli edifici scolastici per verificare la situazione, soprattutto nella zona nord, come le primarie di Figline e di Pacciana.

Al momento non è possibile stabilire quali scuole potranno riaprire lunedì. “Siamo in costante contatto da ieri con i presidi e con loro abbiamo condiviso la situazione nelle scuole, la collaborazione è massima, l’Amministrazione comunale tutta e i nostri tecnici sono tutti mobilitati – dice l’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi e chiediamo anche alle famiglie di collaborare con comportamenti di prudenza e solidarietà in un situazione così straordinaria per Prato, mai successa”.

Anche a Prato, fa sapere all’Adnkronos il sindaco Matteo Biffoni, ci sono una ventina di persone sfollate. “Le abbiamo accompagnate fuori dalle loro abitazioni perché c’era il pericolo di una valanga. Chi ha potuto è rientrato a casa, chi non ce l’ha fatta si è fermato da parenti e amici”.