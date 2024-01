Maltempo in Riviera. Colpite diverse zone. Sottopasso a Riccione allagato, frane a Montefiore

Il maltempo ha colpito duramente diverse zone, con piogge costanti che hanno portato ad accumuli significativi di acqua. Alcune delle aree più colpite includono Vergiano, Villa Verucchio, Mulazzano e San Savino, dove si sono registrati accumuli fino a 100 millimetri di pioggia. Questo ha causato diversi disagi e danni, tra cui allagamenti e blackout.

A Riccione, il sottopassaggio di via Spezia è finito sott’acqua, e un residente ha sottolineato che sembra essere l’unico con questo problema. Altri danni sono stati segnalati soprattutto a sud, dove il fiume Tavollo ha quasi raggiunto l’altezza di alcuni passaggi pedonali. In via Pedrosa a Montefiore è stata registrata una piccola frana.

Il maltempo sembra aver causato notevoli problemi in queste zone, e le autorità locali e i residenti stanno affrontando le conseguenze delle piogge intense e dei danni causati.