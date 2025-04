Maltempo, nella notte precipitazioni abbondanti ma nessuna particolare criticità sul territorio di Santarcangelo

Nonostante il maltempo che ha colpito in queste ore anche il territorio di Santarcangelo, al momento non si riscontrano gravi criticità alla viabilità o danni. Da ieri (mercoledì 18 settembre) è attivo il Centro operativo comunale di Protezione civile e le squadre di intervento hanno proseguito anche oggi (giovedì 19 settembre) il monitoraggio della situazione in tutto il territorio.

Il bollettino meteo emanato oggi dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile (121/2024) e valido nell’intera giornata di domani (venerdì 20 settembre) conferma per Santarcangelo l’allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica, mentre si prospetta un miglioramento – da giallo a verde – la previsione relativa ai temporali.

Considerando questo miglioramento, le scuole e gli altri servizi chiusi nella giornata di oggi – compreso il Supercinema – riapriranno regolarmente domani (venerdì 20 settembre), in linea con le decisioni assunte da altri Comuni della Provincia.

Restano comunque sconsigliati gli spostamenti non strettamente necessari, tanto che diverse iniziative pubbliche previste in questi giorni sono state rinviate: invece di domani si svolgerà in altra data in corso di definizione (probabilmente venerdì 27 settembre) l’inaugurazione del nuovo spazio giovani “Labo380” all’ex scuola del Bornaccino, mentre l’incontro con le associazioni di categoria e le attività del centro in merito alla raccolta dei rifiuti – programmato per oggi – è rimandato a giovedì 26 settembre alle ore 15.

Posticipato da sabato 21 a sabato 28 settembre l’evento “Santarcangelo libero dai mozziconi – Round 2”, organizzato dall’associazione Rimini Smoke Box con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Confermata invece la Caccia allo Sport, organizzata dalla Consulta per sabato 21 settembre dalle ore 14,30.

Aggiornamenti sulla situazione meteo in tempo reale sono disponibili su https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it, mentre sul sito della Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sono disponibili tutte le indicazioni sui comportamenti da tenere: https://iononrischio.protezionecivile.it/it/rischi/alluvione/cosa-fare/.

Sulla base dell’evoluzione dello stato di allerta, seguiranno eventuali aggiornamenti.

