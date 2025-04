Maltempo. Riaperta la circolazione ferroviaria tra Faenza e Forlì, restano attive interruzioni su altre linee

A partire dalle 15:00 di oggi, la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna – Rimini è tornata operativa tra Faenza e Forlì, dopo essere stata interrotta dalla mezzanotte a causa dell’intensa ondata di maltempo che ha colpito la regione. Il ripristino del servizio è stato possibile grazie al miglioramento delle condizioni meteorologiche e ai positivi controlli infrastrutturali effettuati dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Durante l’interruzione, è stato attivato un servizio di bus navetta per garantire i collegamenti tra le due città. Tuttavia, permangono blocchi sulla linea Ferrara – Ravenna, tra Portomaggiore e Ravenna, e sull’intera tratta Faenza – Ravenna, con ripristino previsto per la serata. Situazione più complessa sulla linea Castel Bolognese – Ravenna, dove sono segnalati danni all’infrastruttura tra Lugo e Russi. In questo caso, non è attualmente possibile attivare servizi autobus a causa dell’inaccessibilità delle strade.

I collegamenti della “Romagna Line” da Bologna a Ravenna e Rimini saranno ripristinati domani, 20 settembre, con una deviazione attraverso Faenza e Granarolo. Circa 100 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono attualmente impegnati nel monitoraggio dell’infrastruttura e nell’organizzazione delle operazioni di ripristino. Le ditte appaltatrici designate sono già pronte per effettuare gli interventi necessari. Nel frattempo, Trenitalia e Trenitalia Tper hanno incrementato il numero di operatori di assistenza ai passeggeri nelle stazioni.