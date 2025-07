Maltempo, trombe marine, grandine, blackout e allagamenti: flagellata mezza Italia. Ragazza di 16 anni muore in scooter sotto il temporale

Maltempo, temporali, allagamenti, trombe marine e grandine stanno colpendo numerose regioni d’Italia. Una ragazza di 16 anni è morta in scooter sotto la tempesta. E nelle prossime ore la situazione potrebbe anche peggiorare.

La perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centrale sta portando piogge intense e grandinate sull’Italia: «Il fronte temporalesco che oggi si è abbattuto sul nostro Paese, da questa sera e per tutta la giornata di domani, si sposterà sui settori adriatici, dove i rovesci saranno persistenti – spiega all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de Il meteo.it – Le regioni particolarmente colpite saranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Sulle regioni settentrionali, invece, il sole sarà diffuso». Anche le temperature risentiranno di questa perturbazione: «L’aria è molto più fresca e le temperature di questi giorni sono sotto la media del periodo – prosegue Gussoni – questo brusco calo è dovuto ai venti settentrionali e al forte maestrale che sta soffiando sulle nostre coste».

Ragazza di 16 anni morta in scooter sotto il temporale

Tragedia sulla strada che da San Benedetto conduce ad Acquaviva Picena, dove ha perso la vita una ragazza tedesca, in vacanza con il padre ad Acquaviva, che in sella a uno scooter è caduta nell’affrontare una semicurva ed è stata travolta da un’auto che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Il sinistro è accaduto intorno alle ore 11, quando si stava avvicinando il violento temporale che si è abbattuto sul territorio del basso piceno creando danni e allagamenti. La strada stava diventando viscida e la giovane, che da San Benedetto stava tornando nell’abitazione affittata dal padre nell’abitato di Acquaviva, ha perso il controllo della ruota anteriore scivolando sull’asfalto.

Maltempo, sottopassi allagati e alberi su auto a San Benedetto

A causa delle forti piogge cadute, nella zona di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) alcuni sottopassi sono stati chiusi per allagamenti e diverse vie del centro si sono riempite d’acqua, causando disagi. Segnalati anche alcuni allagamenti in parcheggi coperti e, al largo dalla costa picena, sono state viste alte trombe d’aria marine. In queste ore sono diverse decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare strade da alberi caduti, anche su auto, e allagamenti. In provincia di Ancona, tra Montemarciano e Falconara Marittima, il forte vento ha fatto precipitare un traliccio dell’elettricità sulla linea di contatto dei binari, provocando un’interruzione dell’alimentazione di uno dei binari. A causa di ciò, la circolazione sta registrando sensibili rallentamenti, fino ad un’ora. Nel pomeriggio, forse alle 14 o alle 16, ci sarà un’interruzione completa della linea tra Ancona e Senigallia per consentire ai tecnici di Rfi di ripristinare l’alimentazione del binario attualmente non attivo e dunque la regolare circolazione. Anche nell’Anconetano, vigili del fuoco al lavoro per alberi caduti o pericolanti: una pianta è caduta su un’auto a Falconara Marittima.

Maltempo nell’Ascolano, incendio dopo un fulmine su una palma

Dalla tarda mattinata di oggi, un’ondata di maltempo ha investito la provincia di Ascoli Piceno, causando numerosi disagi soprattutto lungo la fascia costiera. Pioggia intensa, grandine e forti raffiche di vento hanno provocato allagamenti, incendi e danni a infrastrutture pubbliche e private. Le criticità maggiori si sono registrate a San Benedetto del Tronto e Grottammare, dove diverse strade si sono trasformate in torrenti, bloccando gli automobilisti nei sottopassi. Gli allagamenti hanno interessato anche scantinati e attività commerciali, da cui i Vigili del fuoco hanno provveduto a far evacuare in sicurezza le persone presenti. Ad Acquaviva Picena un fulmine ha colpito una palma nei pressi di un’abitazione, innescando un incendio domato prontamente dalle squadre antincendio. A San Benedetto, in via Copernico, si è reso necessario un intervento per lo spegnimento di un incendio che ha coinvolto alcuni contatori elettrici. Nel capoluogo, Ascoli Piceno, i Vigili del fuoco sono stati impegnati nella rimozione di alberi caduti che ostruivano la sede stradale, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli. Tutte le squadre disponibili del Comando sono attualmente operative per far fronte all’emergenza.

Maltempo, pioggia e vento a Pescara, dirottati due voli

Due voli diretti all’aeroporto d’Abruzzo sono stati dirottati a causa del maltempo che ha interessato Pescara per un paio d’ore, con un acquazzone e forti raffiche di vento. In particolare, il volo Ryanair Cagliari-Pescara, il cui atterraggio era previsto alle 13.35, è stato dirottato all’aeroporto di Brindisi. Il secondo volo è il Tirana – Pescara di WizzAir, che sarebbe dovuto atterrare alle 14.40 ed è stato dirottato all’aeroporto di Ancona. Spetterà alle compagnie riproteggere i passeggeri, che presumibilmente verranno trasferiti in Abruzzo in autobus.

Leggo.it