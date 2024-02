MALTRATTA ED ESTORCE SOLDI ALLA EX MOGLIE: 53ENNE ITALIANO COLPITO DA MISURA CAUTELARE.

Crevalcore (BO): I Carabinieri della Stazione di Crevalcore (BO), nella giornata del 21 febbraio u.s., hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del dispositivo elettronico, nei confronti di un 53enne italiano, separato, con precedenti di polizia, indagato per maltrattamenti nei confronti della ex moglie ed estorsione. Il provvedimento, richiesto dal Tribunale Ordinario di Bologna Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, trae origine dalla presentazione di una querela, sporta da una donna 59enne, italiana, separata, incensurata, dopo anni di maltrattamenti subiti dall’ex marito. In sede di denuncia, la donna ha dichiarato ai Carabinieri di essere legalmente separata dal 53enne, ma che nel 2022 aveva deciso di tornare a convivere con l’uomo al solo scopo di aiutarlo in quanto quest’ultimo dormiva per strada o in macchina. Tuttavia nel 2023 la situazione è tornata a degenerare a seguito della perdita del lavoro da parte del 53enne. Infatti da quel momento l’uomo ha cominciato nuovamente ad inveire nei confronti della ex moglie, con atteggiamenti sempre più violenti e rivolgendole frasi ingiuriose minacciandola di morte, questo dettato spesso dall’abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, tutto ciò sempre più frequentemente. La donna, in sede di denuncia, ha anche riferito ai militari che l’ex marito, in data 09 gennaio u.s., la contattava chiedendole 40 euro per saldare un debito. Dopo essersi rifiutata però, l’uomo l’aggrediva chiudendola in camera da letto urlandole di darle i soldi. Per paura che potesse farle del male la 59enne, dopo essersi recata ad uno sportello bancario insieme allo stesso, gli consegnava la somma chiesta. Dopo aver fatto rientro a casa il 53enne le prendeva con la forza anche le chiavi della macchina e si allontanava a bordo della stessa. L’uomo, con i suoi comportamenti, aveva creato all’interno del nucleo familiare un clima oppressivo e pesante, tanto da rendere difficile il proseguimento della vita in comune. Gli episodi verificatisi nell’arco degl’anni, hanno causato nella 59enne uno stato d’ansia e di paura. Alla luce di ciò, i Carabinieri dopo aver rintracciato il 53enne, lo hanno sottoposto alla misura cautelare disposta dal Giudice.