Maltrattamento di animali e guida in stato di ebbrezza: i controlli dei Carabinieri di Cesena

CESENA – Un uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali dai Carabinieri della Compagnia di Cesena. L’individuo è stato trovato in possesso di un cane privo della necessaria documentazione e custodito in condizioni inadeguate dal punto di vista igienico. La segnalazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Forlì.

Durante le operazioni di controllo, i militari hanno anche identificato un automobilista che guidava in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,64 g./l. La patente di guida dell’uomo è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a una persona idonea. Inoltre, tre uomini sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Dopo la regolare identificazione, sono stati avviati presso l’ufficio Stranieri per i provvedimenti del caso.