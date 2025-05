“Mamme al lavoro”: a Cesena un percorso gratuito per aiutare le madri a rientrare nel mondo professionale

Ripartire dopo la maternità non è sempre facile, soprattutto quando mancano supporti concreti per rientrare nel mondo del lavoro. A Cesena, dal 9 giugno, prende il via “Mamme al lavoro”, un percorso gratuito pensato proprio per mamme e neomamme disoccupate che vogliono rimettersi in gioco sul piano professionale. L’iniziativa si svolgerà negli spazi di Casa Bufalini, in vicolo Masini, 16, ed è promossa dall’Associazione Apeiron in collaborazione con il Comune di Cesena e le associazioni Impatto D e Ipazia Libere Donne.

“È una risposta concreta e accessibile a tutte le donne che vivono sul territorio”, afferma l’Assessora alle Politiche per le differenze, Giorgia Macrelli, sottolineando l’importanza di creare spazi in cui le madri possano confrontarsi, rafforzare la propria autonomia e valorizzare competenze spesso messe da parte. Il progetto rientra tra le attività del Centro donna del Comune, che promuove l’empowerment femminile attraverso percorsi di formazione, orientamento e accompagnamento lavorativo.

Curato dalla formatrice Taryn Di Ventura, fondatrice del progetto @unlavoropermamma, il percorso prevede tre incontri in presenza focalizzati sull’orientamento, l’analisi delle competenze, la redazione del curriculum e la simulazione dei colloqui. Si comincia lunedì 9 giugno, dalle 9:30 alle 12:00, con un incontro dedicato alla lettura del mercato del lavoro e alla definizione del proprio profilo professionale. Il giorno successivo, 10 giugno, sempre dalle 9:30 alle 12:00, si passerà alla costruzione degli strumenti operativi: CV, profilo LinkedIn e preparazione ai colloqui. Il ciclo si chiuderà venerdì 20 giugno, dalle 9:30 alle 11:00, con una sessione di revisione e feedback personalizzati.

La partecipazione è gratuita, ma su iscrizione: è possibile prenotarsi scrivendo a info@apeironitalia.it o chiamando il numero 340 3192188, fino a esaurimento posti. Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Cesena, in collaborazione con Casa Bufalini e Ipsat Formazione, e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Un’occasione importante per tante donne che desiderano ricostruire il proprio percorso professionale senza rinunciare alla maternità, in un contesto sicuro e supportivo.