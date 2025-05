Manca pochissimo alla partenza… San Marino sulla Via della Seta: l’iconica Fiat 500 alla conquista della Pechino-Parigi, tra sfida storica e solidarietà

San Marino, 8 maggio 2025 – Manca ormai pochissimo alla partenza, fissata per il 17/05/2025. L’eco di un’impresa leggendaria risuona tra le antiche mura della Repubblica di San Marino. “Pechino-Parigi”: un nome che evoca avventure epiche e sfide motoristiche ai limiti dell’umano. Quest’anno, l’evento assume un significato ancora più profondo per il Titano: per la prima volta nella storia, un’iconica Fiat 500 R del 1973, battezzata affettuosamente “Lucia” (dal nome della figlia del Segretario di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati, proprietario della vettura) e battente bandiera sammarinese, si lancerà nell’incredibile traversata di oltre 14.500 chilometri, dalla Grande Muraglia Cinese fino al traguardo di Place Vendôme a Parigi.

Un’icona italiana per una sfida globale

Simbolo del genio italiano e del miracolo economico, la Fiat 500 non è solo un’automobile, ma un pezzo di storia e cultura. Vedere “Lucia”, meticolosamente preparata, affrontare “l’Everest dei rally” – un percorso che attraversa dodici nazioni, deserti, steppe e terreni impervi con tappe giornaliere di circa 450 km senza assistenza programmata – è un tributo alla sua leggendaria affidabilità e un’audace affermazione di resilienza. Questa partecipazione non è solo una competizione, ma un ponte tra culture e un omaggio allo spirito indomito dell’esplorazione che caratterizzò la prima edizione del 1907, vinta dall’italiana Itala. A testimonianza tangibile di questo legame storico e per celebrare l’evento, proprio la mitica Itala trionfatrice nel 1907, recentemente acquisita da Tomas Vargas Machuca (patron della Pechino – Parigi e Cavaliere Grand’ufficiale dell’Ordine Equestre di Sant’Agata) e giunta appositamente da Londra il 7 maggio (ieri), è eccezionalmente esposta al pubblico nella prestigiosa cornice della Galleria Cassa di Risparmio di San Marino.

Un equipaggio esperto e appassionato

Al volante di questa “piccola grande auto” si alternerà un equipaggio d’eccezione, che combina esperienza e passione sammarinese. Accanto ai veterani della Pechino-Parigi, Roberto Chiodi (giornalista con 4 partecipazioni all’attivo) e Fabio Longo (chirurgo dentista con 3 partecipazioni), siederanno infatti due cittadini della Repubblica: il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, e l’imprenditore Stiven Muccioli (CEO di BKN301). La loro presenza sottolinea l’importanza strategica dell’evento per San Marino, un palcoscenico internazionale per dimostrare tenacia, innovazione e spirito d’iniziativa.

I riflettori di RAI Due sull’impresa sammarinese

A sottolineare l’eccezionalità di questa partecipazione e l’interesse mediatico che suscita l’impresa della piccola grande Fiat 500 “Lucia” battente bandiera sammarinese, le telecamere di RAI Due sono state presenti nella giornata odierna (8 maggio) per realizzare un servizio dedicato alla straordinaria avventura. Una importante copertura televisiva nazionale che non solo offre un prestigioso palcoscenico per raccontare la sfida storica, la resilienza di “Lucia” e il forte legame con la Repubblica di San Marino, ma garantisce anche una visibilità amplificata a tutti coloro che con il loro fondamentale supporto, rendono possibile il viaggio epico sulla Via della Seta.

Oltre la competizione: un viaggio di solidarietà

Fedele al suo spirito, la “Pechino Parigi in 500” porta con sé un messaggio di forte responsabilità sociale. L’impresa è infatti legata a una nobile iniziativa di raccolta fondi a favore dell’Associazione Oncologica Pediatrica, in collaborazione con la stimata charity londinese Esharelife, presieduta dal Console della Repubblica di San Marino nel Regno Unito, Prof. Maurizio Bragagni. Un modo concreto per trasformare i chilometri percorsi in speranza e supporto per i bambini che affrontano difficili battaglie.

Le Parole del Segretario di Stato Federico Pedini Amati

“Affrontare la Pechino-Parigi con la nostra ‘Lucia’ è un sogno che si avvera, un’avventura che incarna perfettamente lo spirito della nostra Repubblica: la capacità di osare ‘oltre ogni immaginazione’,” dichiara il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. “Non è solo una sfida sportiva di resistenza estrema, ma un’occasione unica per portare i colori e i valori di San Marino nel mondo, dimostrando come anche la più piccola delle nazioni possa realizzare grandi imprese. Siamo particolarmente orgogliosi di associare a questa avventura un progetto di solidarietà, perché crediamo che la vera grandezza risieda nella capacità di tendere una mano a chi ha più bisogno. ‘Lucia’ non sarà solo ambasciatrice di San Marino, ma anche messaggera di speranza”.

Ringraziamenti

E se lo slogan dell’iniziativa è “oltre ogni immaginazione”, il sogno della presenza di un’auto così iconica alla Pechino-Parigi è stato reso possibile grazie a:

Sparco SPA

BKN301 TECH S.r.l.

SM CAPITAL S.r.l.

100 Ponteggi S.R.L.

DriveUP

TGCOM24 Mediaset

SERISET – Officine Grafiche

GreenServices S.p.A.

ECOSERVIZI SRL

Italpress – Agenzia di Stampa

PROMOIDEA

PODIUM SPA

LimoLane SRL

San Marino Events srl

Associazione San Marino – Cina

NIDIVO LTD

ZEROMILLE SRL

Ufficio Stampa “Pechino-Parigi in 500”