“Mani in Pasta” con il Consorzio Terra di San Marino – Domenica 8 giugno ore 14:30 a Casa Fabrica: torna il laboratorio per bambini e genitori tra farina e argilla

Dopo il successo della prima edizione, torna a grande richiesta “Mani in Pasta – Farina e Argilla”, l’evento promosso dal Consorzio Terra di San Marino dedicato a bambini e accompagnatori. L’appuntamento è per domenica 8 giugno alle ore 14:30 presso Casa Fabrica, in Strada di Montecchio 11, San Marino Città.

Un pomeriggio speciale pensato per far divertire grandi e piccoli, tra laboratori creativi, manualità e sapori della tradizione.

Durante l’iniziativa sarà possibile partecipare a due laboratori:

un laboratorio di ceramica al tornio , a cura di Barbò Ceramica , dove ogni bambino potrà realizzare un oggetto in argilla da portare a casa

un laboratorio di piadina, dove mani in pasta e sorrisi si fonderanno nella preparazione e degustazione di una piadina fatta al momento

Un’esperienza semplice, genuina e formativa, per rafforzare il legame tra adulti e bambini attraverso il fare insieme.

Contributo: 5 euro a laboratorio.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Barbò Ceramica e Cooperativa Sociale Involo.

Attenzione: i posti sono limitati e vanno a ruba! Prenotate il prima possibile per non perdere questa occasione.

Info e prenotazioni

Email: terradisanmarino.corsi@gmail.com

Telefono: 0549 902617

Per dettagli e aggiornamenti:

www.terradisanmarino.com

Facebook