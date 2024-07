MANI INTELLIGENTI. Ripartono nella scuola primaria i laboratori degli artigiani di Confartigianato Imprese Rimini

Rimini, 16 aprile 2024 – Creatività, impegno, passione, studio e manualità. L’etica che distingue il lavoro artigiano arriva agli alunni e alle alunne della scuola primaria che da domani parteciperanno ai laboratori didattici ‘Prima del pane’, tematica che dà avvio al ciclo di laboratori ‘Mani intelligenti’ offerti alla scuola primaria da Confartigianato Imprese Rimini.

Nel laboratorio ‘Prima del pane’, 163 alunni delle classi prima, seconda, terza, quarta, impasteranno farina, sale, acqua, per trasformare quegli ingredienti – che sono anche alla base del pane – in gioielli, mattonelle, ciondoli, addobbi.

Davide Cupioli, Presidente di Confartigianato Imprese Rimini: “Riattiviamo le iniziative di presenza nelle scuole per trasmettere, con modalità idonee e condivise con le insegnanti, i valori fondamentali di quello che chiamiamo spirito artigiano, perfettamente definito da Papa Francesco:Fare non equivale a produrre. Mette in gioco la capacità creativa che sa tenere insieme l’abilità delle mani, la passione del cuore e le idee della mente”. Anche i panificatori di Confartigianato Imprese Rimini sono coinvolti direttamente nel progetto che incontra i giovani studenti.

Domani il via a Ospedaletto, poi a Cerasolo e a Viserba per un totale di otto appuntamenti. Le attività che saranno svolte durante il laboratorio stimolano la creatività, ‘fanno sentire’ il piacere di modellare e di lavorare con le mani; prevedono l’utilizzo esclusivo di ingredienti naturali.

Ai bambini sarà consegnato il kit con sacca, grembiulino e cappello chef, nastro da collo, da Molino Spadoni,

1 kg di farina e penna/blocchetto. La farina utilizzata è stata gentilmente offerta dal Molino Spadoni e altri ingredienti da Mo.Ca., aziende del territorio.

La natura, il parco, l’orto, il mare, il grano e i semi saranno le tematiche unificanti del lavoro dei bambini e dunque foglie, fiori, grano, conchiglie, erbe aromatiche impreziosiranno i manufatti dei piccoli artigiani.

L’esito del loro lavoro creativo sarà presentato ai loro genitori e ai compagni nella mostra organizzata in occasione della festa di fine anno scolastico.

Le prime a cogliere questa opportunità sono le insegnanti delle scuole “Andersen” e “Don Milani” dell’IC Ospedaletto (Manuela Virgili, Manuela Tamagnini, Virginia Simonini, Gilda Pratelli, Laura Fabbri, Sabina Morri); e della scuola “F. Casadei” dell’IC Fermi (Concettina Di Filippo, Francesca Picozzi, Maria Di Russo, Valeria D’Urso).

