MANIFESTAZIONE FIRENZE. MORRONE (LEGA): CI SARO’. SINISTRA FAZIOSA E ILLIBERALE

Roma, 16 nov. “Il prossimo 3 dicembre sarò a Firenze alla manifestazione organizzata dalla Lega e dal nostro leader Matteo Salvini, fiero di appartenere a un partito libero, democratico, coraggioso e vicino alla gente”. Lo afferma in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone. “Le barricate che sta alzando la sinistra sono il segno della crisi di credibilità che affligge quest’area politica massimalista, faziosa e scomposta nel manifestare il proprio dna illiberale, senza alcun rispetto per le libertà da garantire a chi manifesta nel rispetto delle regole. Questa sinistra, di gran lunga minoritaria nel Paese, vuole controllare il pensiero, il linguaggio, le idee, tratta i cittadini da sudditi e non come persone che detengono dei diritti. Ma ha sbagliato strada. Demonizzare e squalificare l’avversario politico per motivi ideologici si può rivelare un boomerang. La maggioranza degli Italiani lo ha capito, l’auspicio è che lo capiscano anche la sinistra, la sua area culturale e i suoi elettori”.

Ufficio Stampa Lega Romagna